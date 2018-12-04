Samsung, Fotoğraf Konusunda Tüm Müşterilerini Kandırdı

Geçen Ağustos ayında Samsung, bazı fotoğraflar yayınlanmış ve bunların Samsung telefonla çekildiğini söylemişti. Samsung Brezilya skandalının ardından şirketin Hong Kong resmi internet sitesinde de aynı şey yaşandığı iddia edildi.

İLK SKANDAL

Geçen Ağustos ayında Samsung'un Brezilya Twitter hesabında bazı fotoğraflar yayınlanmış ve bunların Samsung Galaxy A8 ile çekildiği belirtilmişti.Ancak söz konusu tweete gelen yanıtlar, Samsung'un fotoğrafı ABD merkezli stok fotoğrafçılık ajansı Getty'den aldığını ortaya çıkmıştı.

İKİNCİ SKANDAL

Samsung Brezilya skandalının ardından şirketin Hong Kong resmi internet sitesinde de aynı şey yaşandığı iddia edildi.

Dunja Djudjic isimli fotoğrafçı, Galaxy A8 Star'ın ürün sayfasına konulan Live Focus (Canlı Odaklama) özellikli fotoğrafın kendisinin Getty'e yüklediği fotoğraf olduğunu söyledi.

Getty üzerinden satın alınan fotoğrafların kullanım hakları satın alan kişiye geçiyor ancak Samsung'un ikinci kez DSLR fotoğraf makinesi ile çekilen bir fotoğrafı, sanki kendi cihazıyla çekilmiş gibi göstermeye çalışması kullanıcıların tepkisine neden oluyor.