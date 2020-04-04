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Samsung Galaxy A21'den Sonra Şimdi de Galaxy A21s Geliyor

Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy A21'in Geekbench'te ortaya çıktığını görmüştük ve cihazın başlıca özelliklerini öğrenmiştik.

04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Samsung Galaxy A21'den Sonra Şimdi de Galaxy A21s Geliyor
Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy A21'in Geekbench'te ortaya çıktığını görmüştük ve cihazın başlıca özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise Geekbench'te yeni bir Samsung cihazı daha göründü. Söz konusu yeni cihazın yüksek ihtimalle Galaxy A21s olduğu belirtiliyor.

SM-A217F model numarasıyla gelen ve Galaxy A21s olduğu düşünülen bu cihaz, daha önce duyurulmamış olan Exynos 850 yonga setinden güç alıyor.

Android 10 işletim sistemiyle gelen yeni cihazda 3GB RAM bulunuyor. Ancak henüz resmi olarak onaylanmamış olsa da, muhtemelen bundan daha fazla RAM seçeneği de sunulacaktır.

Geekbench'te Galaxy A21s hakkında bunların dışında başka bilgi verilmiyor. Fakat SamMobile'ın bir haberine göre Galaxy A21s, 32GB ve 64GB depolama seçeneklerinin yanı sıra Siyah, Mavi, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelecek. Ayrıca telefonda 2MP'lik bir makro kameranın yer alacağı da söyleniyor.

Samsung'un Galaxy A21s'i ne zaman tanıtacağını henüz bilmiyoruz ancak önümüzdeki haftalarda cihaz hakkında daha fazla detayın ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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