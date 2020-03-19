Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Samsung Galaxy A41 Tanıtıldı! İşte Özellikleri - Haberler

Samsung Galaxy A41 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Samsung yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A41'e yak

19.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:33
Samsung Galaxy A41 Tanıtıldı! İşte Özellikleri
Samsung yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber Samsung'un yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A41'e yakından bakalım.

Samsung Galaxy A41 Özellikleri

Samsung Galaxy A41 Japonya'da resmi çıkışını gerçekleştirdi. 6.1 inçlik Süper Amoled ekrana sahip olan Samsung Galaxy A42, gücünü Helio P65 yonga setinden almakta. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Akıllı telefonun arka tarafında 3 adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik sensörü. Galaxy A41'in ön kısmına baktığımızda bizleri bir adet 25 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

3,500 mAh bataryaya sahip olan A41, 15 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan cihazda One UI 2.0 arayüzü bulunuyor. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın fiyatı açıklanmadı.

Galaxy A41'in ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Haberler
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Haberler
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Haberler
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Haberler
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Loading