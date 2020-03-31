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Samsung Galaxy Chromebook Satışa Çıkıyor, İşte Fiyatı

Samsung'un CES 2020 fuarında sergilediği Chrome OS'lu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor. Samsung Galaxy Chromebook, 6 Nisan'da resmi olarak mağazadaki raflarda yerini alacak.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Samsung Galaxy Chromebook Satışa Çıkıyor, İşte Fiyatı
Samsung 'un CES 2020 fuarında sergilediği Chrome OS'lu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor. Samsung Galaxy Chromebook, 6 Nisan'da resmi olarak mağazadaki raflarda yerini alacak.

Samsung Galaxy Chromebook Özellikleri

Samsung Galaxy Chromebook, CES 2020 etkinliğinde tanıtılmış, çıkış tarihi olarak yılın ilk çeyreği açıklaması yapılmıştı. 10. nesil Intel Core i5 işlemci (1.6GHz hızda çalışan işlemci, maksimum 4.2GHz hıza ulaşabiliyor), 8GB RAM, 256GB depolama, 4K çözünürlükte (3840 x 2160) 13.3 in AMOLED ekran (beyaz dengesi ve renk sıcaklığını ayarlayan Ambient EQ destekli ilk Chromebook) ile gelen Chromebook'da iki adet USB-C port, microSD kart yuvası, 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor. 8.5 saate kadar kullanım süresi vereen 47.9Wh bataryadan güç alan bilgisayarda parmak izi sensörü de bulunuyor. 9.9mm incelikte gövdeye sahip olan bilgisayar, en yeni kablosuz ağ standardı WiFi 6'yı da destekliyor. Dokunmatik ekranda not alma ve diğer işlemler için doğrudan kasaya yerleştirilebilen S Pen ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Chromebook Fiyatı

Galaxy Chromebook, kırmızı (Fiesta Red) ve gri (Mercury Gray) 6 Nisan'da Samsung ve Best Buy üzerinden satışa sunulacak. 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak modelin baz model olduğunu, 16GB RAM ve 1TB SSD'li modelin de bulunduğunu belirtelim.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Samsung Galaxy, Samsung, Chrome, Teknoloji
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