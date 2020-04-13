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Samsung Galaxy Fold 2 Özellikleri ve Renkleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Fold 2 geliyor! Güney Koreli şirketin 2019'da tanıttığı ilk katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'dan daha gelişmiş özelliklerle piyasaya sürmesi bekleniyor.

13.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:53
Samsung Galaxy Fold 2 Özellikleri ve Renkleri Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy Fold 2 geliyor! Güney Koreli şirketin 2019'da tanıttığı ilk katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'dan daha gelişmiş özelliklerle piyasaya sürmesi bekleniyor. Güney Koreli bir yayın, Galaxy Fold 2'de bulunacak yeni özellikleri paylaştı.

Samsung Galaxy Fold 2 Özellikleri

Samsung'un ilk katlanan ekranlı telefonu Galaxy Fold'dan sonra Galaxy Z Flip'i görmüştük. Şirketin Galaxy Fold 2 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Rapor, Galaxy Fold 2'nin Mars Yeşili ve Astro Mavisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle geleceğini ortaya koyuyor. Bu renk çeşitlerinin bulunabilirliği pazara bağlı değişecek. Cihazın geçen yılın modelinden daha hafif olması bekleniyor. Rapor, Fold 2'nin 229 gram ağırlığında olacağını özellikle belirtiyor. Fold 2'nin S-Pen kalemi ile geleceği tahmin edilirken, yeni raporda Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun bir kalemle gelmeyeceği belirtiliyor. Galaxy Fold 2'nin dış tasarımı önceki modelle aynı olabilir. Galaxy Fold'un dış ekranı 7.3 inç, Rapor, halef modelin daha büyük bir dış ekrana sahip olacağını belirtiyor. Son olarak, Güney Koreli teknoloji devi, Fold 2'yi önceki modelden biraz daha hızlı seri üretmeyi planlıyor.

Galaxy Fold 2 parçalarının seri üretimi Mayıs ortasına kadar başlayabilir ve ticari birimleri Haziran'a kadar hazır olabilir. Samsung'un Ağustos ayında Galaxy Note 20 serisi ile birlikte Galaxy Fold 2'yi piyasaya sürmeyi planladığı tahmin ediliyor. Fold 2, daha uygun fiyatlı 256GB depolama seçeneğiyle gelebilir. İlk Fold, sadece 512GB depolama alanı ile gelmişti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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