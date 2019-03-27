Samsung, Galaxy Fold Cihazlarının Dayanıklılığını Gösteren Bir Video Yayınladı

Samsung Galaxy
Fold çıktığı günden beri yüksek fiyatıyla gündeme oturmuş durumda. Birçok kullanıcı, fiyatın biraz uçuk olduğundan yakınırken bir kesim kullanıcı da teknolojinin yeniliği dolayısıyla yüksek fiyatın anlaşılabilir olduğunu ileri sürüyor. Durum ne olursa olsun, kullanıcılar 2.000 euro verdiği bir cihazın dayanıklı olmasını talep ediyor.
Samsung Galaxy Fold'un içeri katlanır ekranı, 200.000 katlanmaya kadar sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Samsung Galaxy Fold'un şu anki rakibi Huawei
Mate X'te ise bu rakam 100.000 olarak belirtilmişti.
Samsung, cihazlarının dayanıklılığına fazlasıyla güveniyor olacak ki yeni videosunda cihazı tabiri caizse 'fütursuzca' katlıyor. Yakın zamanda Avrupa
'da ön siparişe açılacak cihazın nasıl bir satış sayısına ulaşacağı ise şu an için merak konusu.
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Kaynak: WebTekno