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Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Note 20 serisinin resmi olarak tanıtılmasına aylar var ancak şimdiden 5G modeli benchmark testinde ortaya çıktı. Samsung Galaxy Note 20+ 5G özelliklerini öğrenmiş olduk.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Samsung Galaxy Note 20 Plus 5G Özellikleri Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy Note 20 serisinin resmi olarak tanıtılmasına aylar var ancak şimdiden 5G modeli benchmark testinde ortaya çıktı. Samsung Galaxy Note 20+ 5G özelliklerini öğrenmiş olduk.

Samsung Galaxy S20 serisi kadar merak edilen Galaxy Note 20 serisinin tanıtımına uzunca bir süre var. Muhtemelen Ağustos ayında online düzenlenecek etkinlikte Galaxy Note 20 ve Note 20 Plus modelleri tanıtılacak. 5G destekleyen Plus model SM-N986U model numarasıyla kıyaslama veritabanında ortaya çıktı. Galaxy Note 20 Plus 5G'nin Android 10 işletim sistemi üzerinde çalıştığı görülüyor. One UI 2.5 ile özelleştirilen arayüzü kullanan ilk Samsung akıllı telefon olabilir. Telefon, 8GB RAM'e sahip ancak 12GB RAM seçeneği de olacak. Cihazın kalbinde Qualcomm'un en yeni mobil platformu Snapdragon 865+ işlemci var.

Sentetik performans açısından, Note 20 Plus 5G, Geekbench 5.1'in tek ve çoklu çekirdek testinde sırasıyla 985 ve 3220 puan aldı.

The Galaxy Note20 + will use the Snapdragon 865+ processor. Why do you say this? Because from the Geekbench results, we found that the processor's large core frequency is as high as 3.09GHz, and the 865 frequency is 2.84GHz, so we have reasons to think that it is 865+ . pic.twitter.com/I9bU87RPRD
— Ice universe (@UniverseIce) April 2, 2020

Samsung'dan Galaxy Note 20 serisi hakkında hiçbir şey duymadık. Geçtiğimiz yıl Note 10'un Ağustos ayında tanıtıldığını düşünürsek, Note 20 serisi de bu yıl aynı dönemde resmi olacaktır.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Samsung Galaxy, Galaxy Note, Samsung, Teknoloji
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