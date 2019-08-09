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Samsung Galaxy Note10 ve Note10+ MediaMarkt'ta ön siparişe açıldı

MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy Note10 ve Note10+ için ön siparişleri almaya başlıyor.

09.08.2019 10:36 Samsung Galaxy Note10 ve Note10+ MediaMarkt'ta ön siparişe açıldı
MediaMarkt, bugünden itibaren Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy Note10 ve Note10+ için ön siparişleri almaya başlıyor.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, daha gelişmiş ekrana ve kameralara sahip Samsung Galaxy Note10 ve Note10+, MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de 9 bin 899 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Ön sipariş verenler Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olma fırsatından da yararlanacak.
8 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip Galaxy Note10 9 bin 899 TL'den, 6.8 inç ekran, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Galaxy Note10+ ise 11 bin 399 liradan satışa sunulacak.
Galaxy ailesinin en yeni üyelerinde Denizbank garantisiyle birlikte 12 aya varan faizsiz taksit fırsatı da bulunurken eski telefonunu getiren teknolojiseverler Galaxy Note10 ve Note10+'a 6 bin 500 liraya varan indirimlerle sahip olabilecek.
Da Vinci kod adıyla geliştirilen Samsung Galaxy Note10 ve Note10+'a sahip olmak için ön siparişte bulunan teknolojiseverler, kampanya koşullarını yerine getirdiği takdirde Samsung'un kablosuz kulaklığı Galaxy Buds kablosuz kulaklığa ücretsiz sahip olma fırsatını da yakalayacak.
Galaxy Note10; ön siparişe ek olarak 6 Eylül tarihinden itibaren de MediaMarkt mağazalarında satışa çıkacak.

Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi

Kaynak: AA

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