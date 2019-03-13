Samsung Galaxy S10 Ailesi İçin Google Kamera Uygulaması Yayınlandı

Google, akıllı telefon endüstrisinin büyük oyuncuları arasında tek arka kamerada ısrar eden son şirket olarak görülüyor. Fakat Google'ın üstün kamera uygulaması, yapay zeka özellikleri sayesinde tek arka kamerayla dahi çoklu arka kameraya sahip akıllı telefonlarla rekabet etmeyi başarıyor.
Samsung Kamera Uygulaması/ Google Kamera Uygulaması
Google, kendi kamera uygulamasını yalnızca Pixel ve Nexus akıllı telefonlara sunuyor. Fakat geliştiriciler, Google Kamera uygulamasını farklı akıllı telefon modellerine de getirmeyi başarıyorlar. XDA Forum üyeleri, Snapdragon 855'li Galaxy S10 modelleri için Google Kamera uygulamasını yayınladılar.
Samsung Kamera Uygulaması/ Google Kamera Uygulaması
Galaxy S10 ailesi, üstün kamera donanımları ile zaten iyi sonuçlar elde etmeyi başarıyor. Fakat Google Kamera uygulaması, Galaxy S10 kameralarının yeteneklerini çok daha üst seviyeye çıkarıyor. Üstelik Google Kamera uygulaması, fotoğraf çekimleri sırasında Galaxy S10'un üç kamerasını da kullanmayı başarıyor.
Samsung Kamera Uygulaması/ Google Kamera Uygulaması
Google Kamera uygulamasının Galaxy S10'un fotoğraf kalitesini ne seviyede artırdığını örnek görsellere bakarak anlayabilirsiniz. Ayrıca Snapdragon 855 işlemcili bir Galaxy S10'a sahipseniz buraya
tıklayarak Galaxy S10 için Google Kamera uygulamasının XDA Forum sayfasına ulaşabilir ve telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Samsung, Google, Teknoloji
Kaynak: WebTekno