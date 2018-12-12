Samsung Galaxy
S10 Köşe
Çentiği, nihai tasarım olabilir mi?
Samsung Galaxy S10 Köşe Çentikli Gelebilir, İpuçları Bunu Gösteriyor
Nihai tasarımın bu olduğuna dair kanıtlar geliyor. Samsung'un 5G prototip'inde gördüğümüz köşe çentiği yeni amiral gemisinde kullanılabilir.
Samsung'un 5G destekli prototip tasarımı, Galaxy S10 modelinde düşünülen köşe çentik uygulamasının daha iyi durumdaki bile olabilir. Bir Vietnamlı Facebook
kullanıcısı tarafından yayınlanan bir görüntü; bir S10 Plus prototipini ("Beyond 2" kod adıyla belirtiliyor) gösteriyor.
Standart ve geniş açılı çekimler için iki ön kameranın yerleştirildiği köşe net bir şekilde görülüyor. Daha önceki sızıntıları destekleyecek nitelikte bir görüntü olarak olduğunu belirtmek gerekiyor.
Elbette bu resim nihai tasarımı kesinlikle göstermiyor. Hatırlayacağınız gibi iPad 2 ile daha iyi rekabet edebilmek için Galaxy Tab 10.1'i yeniden tasarladıkları gibi hızla tasarım değiştirebildiğini biliyoruz.
SamMobileSlashleaks, Do Van
Hai (Facebook)Weibo
Samsung Galaxy,Samsung,Köşe
12 Aralık 2018 Çarşamba 03:38