Samsung Galaxy S10, Nokia 9 ve Lg G8 Karşılaştırması: Bolca Kamera Var

Kaynak: Teknotalk.com

Telefon Fotoğrafçılarını Sevindiren Modellerin Karşılaştırması: Galaxy S10, Nokia 9 ve LG G8 KarşılaştırmasıGalaxy S10, Nokia 9 ve LG G8 Karşılaştırması TABLO!Bu yıl amiral gemilerinin en önemli özelliklerinden birisi sahip oldukları geliştirilmiş kamera özellikleri ve arttırılmış kamera sayıları. Akıllı telefon üreticileri geçtiğimiz yıl özellikle OLED ekranlar ve neredeyse çerçevesiz ekranlı telefonlar üretmeye odaklanmışlardı. Bu yılın modası ise hangisinin kamerası daha iyi ve kimin kamera sayısı daha fazla. ?? Samsung ve LG gibi şirketler özellikle akıllı telefonların kamera sayılarını özellikle arka tarafta arttırmaktan geri kalmadılar."İronik olarak ben bunu bir ara 3 bıçaklı, hatta 5 bıçaklı tıraş bıçaklarının bir ara giderek arttığı bir döneme benzetiyorum. O zamanlar işin boyutu o kadar istenmiyor durumlara gittiki sosyal medyada 10 bıçaklı resimler paylaşılmaya başlanmıştı. Ancak iş mobil kullanıcılar olduğunda sadece kamera sayılarını artırmak yetmiyor. Onlara çok daha fazla özellikler eklemek zorundasınız. Görünen o ki bu yıl amiral gemisi telefon üreticileri bu konuya odaklanmış."MWC 2019 ile resmi olarak tanıtılan Samsung S10, Nokia 9 ve LG G8 modelinin karşılaştırmalı özellikler tablosuna bakabilirsiniz. Samsung Galaxy S10, Nokia 9 ve LG G8 KarşılaştırmasıGALAXY S10NOKIA 9LG G8 THINQPricingstarts at $900$699Not availableDimensions149.9 x 70.4 x 7.8mm (5.9 x 2.77 x 0.31 inches)155 x 75 x 8mm (6.1 x 2.95 x 0.31 inches)151.9 x 71.8 x 8.4mm (5.98 x 2.83 x 0.33 inches)Weight157g (5.54 ounces)172g (6.07 ounces)167g (5.89 ounces)Screen size6.1 inches5.99 inches6.1 inchesScreen resolution2,960 x 1,440 (550 ppi)2,880 x 1,440 (538 ppi)3,120 x 1,440 (564 ppi)Screen typeWide Quad HD+ Dynamic AMOLEDQHD+ pOLEDOLED FullVisionBattery3,400 mAh3,320 mAh3,500 mAhInternal storage128/ 512 GB128 GB128 GBExternal storagemicro SDNonemicro SDRear camera(s)Three cameras: Ultra-wide, 16MP, f/2.2Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4Telephoto, 12MP, f/2.4Five cameras: 2x RBG, 12MP, f/1.823x mono, 12MP, f/1.82Three cameras: Main, 12MP, f/1.5Ultra-wide, 16MP, f/1.9Telephoto, 12MP, f/2.4Front camera(s)Dual pixel, 10MP, f/1.920MP8MP, f/1.7Video capture4K with HDR10+4K at 30fps4K at 60fpsSoC Qualcomm Snapdragon 855Qualcomm Snapdragon 845Qualcomm Snapdragon 855CPU2.8GHz octa-core2.8GHz octa-core2.84GHz octa-coreGPUAdreno 640Adreno 630Adreno 640RAM8GB6GB6GBWiFiDual band, 802.11ac/axDual band, 802.11acDual band, 802.11acNFCYesYesYesBluetoothv5.0v5.0v5.0Operating systemAndroid 9.0Android 9.0Android 9.0Other featuresIP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless chargingIP67 certified, USB-C, Qi wireless chargingIP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, Qi wireless chargingEngadget