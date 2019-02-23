23 Şubat 2019, 03:40
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Samsung Galaxy S10 Plus, İphone Xs Max ve Pixel 3xl Karşılaştırması

Samsung Galaxy S10 Plus, İphone Xs Max ve Pixel 3xl Karşılaştırması

Yeni Samsung Galaxy S10 Rakiplerine Karşı! Kamera Özellikleri Bir Başlangıç Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması. Samsung'un yeni amiral gemisinin kamera çekim özellikleri ve ayarları mükemmel ancak; 6.

Yeni Samsung Galaxy S10 Rakiplerine Karşı! Kamera Özellikleri Bir Başlangıç


Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması. Samsung'un yeni amiral gemisinin kamera çekim özellikleri ve ayarları mükemmel ancak; 6.4 inçlik bu yeni cihazın size "Wow" dedirtecek daha bir çok özelliği de mevcut. Peki piyasadaki rakiplerine göre artıları ve eksileri neler? 

Samsung'un yeni 6.4 inçlik Galaxy S10+/ Galaxy S10 Plus modeli herhangi bir sınırı zorlamıyor ancak, şirketin ilk Dinamik AMOLED ekranlı modeli olarak yerini aldı. Yeni üçlü kamera seti ile gerçekten öne çıkıyor. Bununla birlikte 2019 model büyük Samsung el cihazını rakiplerinden ayıran tek özellik bu değil. Piyasadaki rakipleri Pixel 3 XL ve iPhone XS MAX ile karşılaştırması için aşağıdaki tabloya bakmanız yeterli.

Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması

GALAXY S10+
PIXEL 3 XL
IPHONE XS MAX

Pricing
starts at $1000
$899/ $999
$1,099/ $1,249/ $1,449

Dimensions
157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.2 x 2.92 x 0.31 inches)
158 x 76.7 x 7.9 mm (6.2 x 3 x 0.3 inches)
157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.2 x 3.05 x 0.30 inches)

Weight
175g (6.17 ounces)/ 198g (6.98 ounces)
184g (6.49 ounces)
208g (7.34 ounces)

Screen size
6.4 inches (162.56 mm)
6.3 inches (160mm)
6.5 inches (165.1 mm)

Screen resolution
2,960 x 1,440 (522 ppi)
2,960 x 1,440 (523 ppi)
2,688 x 1,242 (458 ppi)

Screen type
Wide Quad HD+ Dynamic AMOLED
QHD+ flexible OLED
Super Retina OLED

Battery
4,100 mAh
3,430 mAh
3,174 mAh

Internal storage
128/ 512 GB/ 1 TB
64/ 128 GB
64/ 256/ 512 GB

External storage
microSD
None
None

Rear camera(s)
Three cameras:
Ultra-wide, 16MP, f/2.2
Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4
Telephoto, 12MP, f/2.4
12.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel size
Dual cameras:
Wide-angle, 12MP, f/1.8, 1.4µm pixel size
Telephoto, 12MP, f/2.4

Front camera(s)
Dual pixel, 10MP, f/1.9
Dual cameras:
Normal, 8MP, f/1.8
Wide-angle, f/2.2
7MP, f/2.2

Video capture
4K with HDR10+
4K at 30fps
4K at 60fps

SoC
Qualcomm Snapdragon 855
Qualcomm Snapdragon 845
Apple A12 Bionic

CPU
2.8GHz octa-core
2.5GHz octa-core
2.49 GHz hexa-core

GPU
Adreno 640
Adreno 630
unnamed quad-core

RAM
8/ 12 GB
4 GB
4GB

WiFi
Dual band, 802.11ac/ax
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ac

Bluetooth
v5.0
v5.0
v5.0

NFC
Yes
Yes
Yes

Operating system
Android 9.0
Android 9.0
iOS 12

Other features
IP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless charging
IPX8 certified, USB-C, Qi wireless charging
IP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging, dual SIM

Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması Samsung, Samsung Galaxy, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com