Samsung Galaxy S10 Plus, İphone Xs Max ve Pixel 3xl Karşılaştırması

Kaynak: Teknotalk.com

Yeni Samsung Galaxy S10 Rakiplerine Karşı! Kamera Özellikleri Bir BaşlangıçSamsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması. Samsung'un yeni amiral gemisinin kamera çekim özellikleri ve ayarları mükemmel ancak; 6.4 inçlik bu yeni cihazın size "Wow" dedirtecek daha bir çok özelliği de mevcut. Peki piyasadaki rakiplerine göre artıları ve eksileri neler?Samsung'un yeni 6.4 inçlik Galaxy S10+/ Galaxy S10 Plus modeli herhangi bir sınırı zorlamıyor ancak, şirketin ilk Dinamik AMOLED ekranlı modeli olarak yerini aldı. Yeni üçlü kamera seti ile gerçekten öne çıkıyor. Bununla birlikte 2019 model büyük Samsung el cihazını rakiplerinden ayıran tek özellik bu değil. Piyasadaki rakipleri Pixel 3 XL ve iPhone XS MAX ile karşılaştırması için aşağıdaki tabloya bakmanız yeterli.Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL KarşılaştırmasıGALAXY S10+PIXEL 3 XLIPHONE XS MAXPricingstarts at $1000$899/ $999$1,099/ $1,249/ $1,449Dimensions157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.2 x 2.92 x 0.31 inches)158 x 76.7 x 7.9 mm (6.2 x 3 x 0.3 inches)157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.2 x 3.05 x 0.30 inches)Weight175g (6.17 ounces)/ 198g (6.98 ounces)184g (6.49 ounces)208g (7.34 ounces)Screen size6.4 inches (162.56 mm)6.3 inches (160mm)6.5 inches (165.1 mm)Screen resolution2,960 x 1,440 (522 ppi)2,960 x 1,440 (523 ppi)2,688 x 1,242 (458 ppi)Screen typeWide Quad HD+ Dynamic AMOLEDQHD+ flexible OLEDSuper Retina OLEDBattery4,100 mAh3,430 mAh3,174 mAhInternal storage128/ 512 GB/ 1 TB64/ 128 GB64/ 256/ 512 GBExternal storagemicroSDNoneNoneRear camera(s)Three cameras: Ultra-wide, 16MP, f/2.2Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4Telephoto, 12MP, f/2.412.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel sizeDual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8, 1.4µm pixel sizeTelephoto, 12MP, f/2.4Front camera(s)Dual pixel, 10MP, f/1.9Dual cameras: Normal, 8MP, f/1.8Wide-angle, f/2.27MP, f/2.2Video capture4K with HDR10+4K at 30fps4K at 60fpsSoC Qualcomm Snapdragon 855Qualcomm Snapdragon 845 Apple A12 BionicCPU2.8GHz octa-core2.5GHz octa-core2.49 GHz hexa-coreGPUAdreno 640Adreno 630unnamed quad-coreRAM8/ 12 GB4 GB4GBWiFiDual band, 802.11ac/axDual band, 802.11acDual band, 802.11acBluetoothv5.0v5.0v5.0NFCYesYesYesOperating systemAndroid 9.0Android 9.0iOS 12Other featuresIP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless chargingIPX8 certified, USB-C, Qi wireless chargingIP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging, dual SIMSamsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması