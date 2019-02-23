Samsung Galaxy S10 Plus, İphone Xs Max ve Pixel 3xl Karşılaştırması

Yeni Samsung Galaxy
S10 Rakiplerine Karşı! Kamera Özellikleri Bir Başlangıç
Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması. Samsung'un yeni amiral gemisinin kamera çekim özellikleri ve ayarları mükemmel ancak; 6.4 inçlik bu yeni cihazın size "Wow" dedirtecek daha bir çok özelliği de mevcut. Peki piyasadaki rakiplerine göre artıları ve eksileri neler?
Samsung'un yeni 6.4 inçlik Galaxy S10+/ Galaxy S10 Plus modeli herhangi bir sınırı zorlamıyor ancak, şirketin ilk Dinamik AMOLED ekranlı modeli olarak yerini aldı. Yeni üçlü kamera seti ile gerçekten öne çıkıyor. Bununla birlikte 2019 model büyük Samsung el cihazını rakiplerinden ayıran tek özellik bu değil. Piyasadaki rakipleri Pixel 3 XL ve iPhone XS MAX ile karşılaştırması için aşağıdaki tabloya bakmanız yeterli.
Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması
GALAXY S10+PIXEL 3 XLIPHONE XS MAX
Pricingstarts at $1000$899/ $999$1,099/ $1,249/ $1,449
Dimensions157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.2 x 2.92 x 0.31 inches)158 x 76.7 x 7.9 mm (6.2 x 3 x 0.3 inches)157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.2 x 3.05 x 0.30 inches)
Weight175g (6.17 ounces)/ 198g (6.98 ounces)184g (6.49 ounces)208g (7.34 ounces)
Screen size6.4 inches (162.56 mm)6.3 inches (160mm)6.5 inches (165.1 mm)
Screen resolution2,960 x 1,440 (522 ppi)2,960 x 1,440 (523 ppi)2,688 x 1,242 (458 ppi)
Screen typeWide Quad HD+ Dynamic AMOLEDQHD+ flexible OLEDSuper Retina OLED
Battery4,100 mAh3,430 mAh3,174 mAh
Internal storage128/ 512 GB/ 1 TB64/ 128 GB64/ 256/ 512 GB
External storagemicroSDNoneNone
Rear camera(s)Three cameras: Ultra-wide, 16MP, f/2.2Wide dual pixel, 12MP, f/1.5 | f/2.4Telephoto, 12MP, f/2.412.2MP, f/1.8, 1.4µm pixel sizeDual cameras: Wide-angle, 12MP, f/1.8, 1.4µm pixel sizeTelephoto, 12MP, f/2.4
Front camera(s)Dual pixel, 10MP, f/1.9Dual cameras: Normal, 8MP, f/1.8Wide-angle, f/2.27MP, f/2.2
Video capture4K with HDR10+4K at 30fps4K at 60fps
SoC Qualcomm
Snapdragon 855Qualcomm Snapdragon 845 Apple
A12 Bionic
CPU2.8GHz octa-core2.5GHz octa-core2.49 GHz hexa-core
GPUAdreno 640Adreno 630unnamed quad-core
RAM8/ 12 GB4 GB4GB
WiFiDual band, 802.11ac/axDual band, 802.11acDual band, 802.11ac
Bluetoothv5.0v5.0v5.0
NFCYesYesYes
Operating systemAndroid 9.0Android 9.0iOS 12
Other featuresIP68 certified, 3.5mm headphone jack, USB-C, WPC/PMA wireless chargingIPX8 certified, USB-C, Qi wireless chargingIP68 certified, Lightning connector, Qi wireless charging, dual SIM
Samsung Galaxy S10 Plus, iPhone XS MAX ve Pixel 3XL Karşılaştırması
Samsung, Samsung Galaxy, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com