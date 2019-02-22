Samsung Galaxy S10 Reklamı, Etkinlikten Önce Tv'de Yayınlandı

Samsung
'un Yeni Amiral Gemisi Reklamı Yayınlandı! Samsung Galaxy
S10 Reklamı Norveç TV
kanalında yayınlandı.
Samsung Galaxy S10 Reklamı resmi etkinlikten önce TV kanalında yayınlandı. İşte Güney
Koreli Teknoloji Devinin yeni amiral gemisi reklamı. Reklama göre Samsung'un kablosuz kulaklığı paketin içinden çıkabilir.
Samsung'un Unpacked 2019 Etkinliğine sızan haberler sonrasında kim ihtiyaç duyar ondan şüpheliyim artık. Galaxy Buds ve Galaxy S10 resmen tanıtılmak üzere.
Norveç'in önde gelen TV kanallarının birinde yayınlanan Samsung Galaxy S10 Videosu yeni amiral gemisinin nasıl olacağını bizlere gösteriyor.
Samsung Galaxy S10 Reklamı
TheVerge göre bir izleyici bu 30 saniyelik görüntüyü YouTube kanalına koydu ve daha sonra kaldırıldı. Reklamda, S10'nun yakın çekin görüntüleri yer alıyor. Delgeç ekran, ultrasonik parmak izi okuyucu ve arka taraftaki üçlü kamera seti ve ters kablosuz şarj özellikleri de buna dahil. Samsung Galaxy S10 Reklamı Norveç'çe ancak görseller zaten fazla söze gerek bırakmıyor.
Kablosuz kulaklıkların Telefonun Arkasında Cihazdan Şarj desteği alabildiği de reklamda görülebiliyor. Samsung'un Unpacked 2019 Etkinliğinde, Kablosuz kulaklıklar, Galaxy Sport Watch, Galaxy Home Akıllı Hoparlörler ve En Az 3 yeni telefon duyurması bekleniyor.
endreloset (YouTube)
TV, Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com