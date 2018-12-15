Samsung
'un Galaxy S10'un 20 Şubat'ta lansmanı yapılacak ve 1,765 dolara mal olacak. Samsung Galaxy
S10 Sürümleri ve Fiyatları? S10 Lite ve S10 Plus Tanıtım Tarihi
Samsung Galaxy S10 Tanıtım Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı. Gizmodo UK raporuna göre, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu 2019 Şubat Ayında duyurulacak ve fiyatı ise hiçte ucuz olmayacak.
Galaxy S10 tanıtımı, Barselona
'da düzenlenecek bu yılki Dünya Mobil Kongresi öncesinde gerçekleştirilecek. Samsung'un 10 yıl söylentileri giderek artıyor.
Tanıtılacak modeller arasında S10 Lite gibi daha düşük bütçeli seçenekler de olacak. Beyond 0 olarak tanımlanan 6.1 inçlik S10 ve 6.4 inçlik S10 Plus modelleri de yer alacak.
İşte Samsung Galaxy S10 Sürümleri ve Fiyatları
S10 Lite: £699 ($881)S10 with 128GB storage: £799 ($1,007)S10 with 512GB storage: £999 ($1,260)S10+ with 128GB storage: £899 ($1,134)S10+ with 512GB storage: £1,099 ($1,386)S10+ with 1TB storage: £1,399 ($1,765)
S10 Plus, altı kamera ve 5G desteğine sahip 6,7 inçlik bir cihaz olabilir.
A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb
— Evan Blass (@evleaks) 8 Aralık
2018
Diğer modellerin, üç kameralı sistemler, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörleri ve Samsung'un yeni One UI yazılım katmanı ile Android Pie mobil işletim sistemi üzerine inşa edileceği söyleniyor.
Ayrıca Samsung, Galaxy A8 modelinde ve Honor'un yeni View20 modelinde gördüğümüz gibi çentikli ekran yerine ekranın altında delinmiş bir kamera sistemi kullanıyor olacak.
2019 Samsung'un Galaxy modelleri için gerçek anlamda değişimlerin yaşanacağı bir yıl olacak. Özellikle 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçmeyen kullanıcılar için şunu belirtelim ki; Samsung Galaxy S10 modeli 3.5mm kullanan son amiral gemisi telefon olabilir.
Samsung Galaxy S10 Sürümleri ve Fiyatları
TNW
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15 Aralık 2018 Cumartesi 03:38