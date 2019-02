Samsung Galaxy S10 Tanıtıldı: İşte Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Batarya:

Kaynak: WebTekno

Samsung'un 2019'da gerçekleştireceğini ilk Unpacked etkinliği heyecanla başladı. Güney Koreli şirketin her yıl olduğu gibi büyük beklenti yarattığı yeni amiralleri, resmi olarak rütbeyi taktılar. Galaxy S10e, S10 ve S10 Plus olarak 3 farklı modelle karşımıza çıkan cihazlar, Samsung'un bu yılki en büyük hamlelerinden olacaklar.Şimdi gelin yeni Galaxy S10 cihazlarının hangi yenilikleri getirdiğine yakından bakalım. Ardından cihazların teknik özelliklerini listeleyelim.Yeni ekran Infinity-O ve tasarım:Samsung A8s modelinde ilk kez gördüğümüz "delikli ekran" tasarımı, Galaxy S10 ailesi için bir standart olarak belirlenmiş durumda. Her üç cihaz da Samsung'un 2017'den bu yana benimsediği Infinity Display teknolojisi yerine, Infinity-O ekrana geçiş yaptı. Buradaki "O" tahmin edileceği üzere ekranlardaki ön kamera deliklerini temsil ediyor. Kameralar ekran alanının içerisinde kaldığından, çerçevelerin Galaxy S9 ailesine nazaran daha da ufaldıklarını görüyoruz.Temel olarak beyaz, siyah, yeşil ve sarı renklerle karşımıza çıkan Galaxy S10e, diğer iki modele kıyasla daha renkli bir kataloğa sahip. Galaxy S10 beyaz, siyah ve yeşil renklerle karşımıza çıkarken; 12 GB RAM'li S10+, seramik gövdesinin avantajını kullanarak "seramik beyaz" ve "seramik siyah" olarak iki farklı renk seçeneğiyle daha geliyor.Her üç cihazın da suya ve toza karşı dayanıklılık standardı olan IP68 sertifikası bulunuyor. Galaxy S10e 7,9 mm, S10 ve S10+ ise 7,8 mm kalınlığa sahip.En güçlü Samsung telefonları:Yonga seti konusunda bu yıl da beklentilerimizi boşa çıkarmayan Samsung, ABD'de 7 nm'lik Qualcomm Snapdragon 855'i kullanırken; Türkiye'nin de dahil olduğu Asya pazarında, kendi üretimi Exynos 9820 yonga setine yer veriyor.Her iki işlemci de son yılların en gözde telefonlarında görmeye alıştığımız harici yapay zeka birimine sahip. Snapdragon 855'in 5G desteğine sahip olması nedeniyle geri planda kalmak istemeyen Samsung, Exynos 9820'de de 5G desteğini sunuyor. Böylece ilk defa ana akım üreticilerden birisi, 5G desteğine sahip amiral gemisiyle karşımıza çıkıyor. Bu cihazlar, operatörlerin gerekli desteği verdiği günlerde, kablosuz olarak yaklaşık 4 Gbps'lik hızlara erişebilecekler.İşlemciler dışında Samsung'un Galaxy S10 ailesinde en dikkat çeken üye S10+ modeli oldu. Günümüzün en yüksek hafızalı telefonu ünvanına kavuşan S10+, en yüksek segmentinde tam 1 TB depolama alanı sunuyor. Hafıza konusunda 128 GB ve 512 GB olarak iki seçeneği daha bulunan Galaxy S10+, depolama konusunda en yakın rakibi iPhone Xs Max'i ikiye katladı.Ekrana gömülü parmak izi sensörleri ve yüz tanıma:Samsung, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini biraz geç de olsa amiral gemilerine getirmeyi başardı. Galaxy S10 ve S10+ parmak izlerimizi ekrandan algılayabiliyor. Galaxy S10e'de ise parmak izi sensörünü cihazın sağında bulunan açma-kapama tuşunda görüyoruz. Bu noktada Samsung'un cihazların arka yüzünde yer alan parmak izi sensörlerinden tamamen kurtulduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle Note 8 ve Note 9'da bu sensörlerin yeri sürekli tartışma yaratıyordu.Parmak izi sensörlerinin tepkime süresi, bekleneceği gibi en hızlısı olarak açıklandı, ancak Webtekno'nun testinden sonra her şey daha da net ortaya çıkmış olacak.Üçlü arka kamera artık bir standart:Samsung, Galaxy S10e haricinde diğer iki cihazında 3'li arka kamera sensörünü kullanıyor. Galaxy S10e'de bulunan iki arka kamera, S10 ve S10+'ın da arka yüzünde de yerini alıyor; ek olarak, bu iki cihazda üçüncü bir "telefoto" kamera yerleştirilmiş durumda.Telefoto kameraya gelmeden önce, üç cihazda da bulunan iki kameraya yakından bakalım. 12 MP çözünürlüğe sahip f/1.5 diyafram açıklığındaki, 77 derecelik geniş açılı ana kamera, Dual Pixel ve Dual Aperture teknolojilerini destekliyor. Yani ana sensörle fotoğraflardaki pikseller iki kez işlenerek netleşiyor. Aynı zamanda, karanlık ortamlarda daha keskin fotoğraflar için diyafram bıçakları arasında hızlıca değişim yapılıyor. Düşük ışıkta kumlanma oranı en aza indirgenmiş profesyonel fotoğraflar çekilebiliyor. Bu sensör, Galaxy S9 Plus ile gördüğümüz teknolojinin geliştirilmiş verisyonu olarak karşımıza çıkıyor.Geniş açılı kameranın ayrıca Ultra Wide Panorama adlı bir özelliği bulunuyor. Ayrıca Galaxy S10, dünyanın ilk HDR10+ video kaydı yapabilen akıllı telefonu olarak açıklandı.Her üç cihazın da arkasında bulunacak ana kamerada 4K Ultra HD video kaydı, Optik Görüntü Sabitleme, Süper Yavaş Çekim, düşük ışıkta fotoğraf çekme hızını arttıran Bright Night (Parlak Işık), Apple'ın portre moduna rakip olacak Stage Night (Sahne Işığı) özellikleri standart olarak bulunuyor.Her üç telefonda da bulunan ikincil arka kamera sensörü ise 16 MP çözünürlüğünde. F/2.2 "ultra geniş açılı" lense sahip olan bu kamera, 123 derecelik görüş alanı sunuyor. Optik Görüntü Sabitleme ve otomatik odaklama desteği sunulmuyor, Galaxy S10e'de bu görevleri sadece ana kamera yerine getiriyor.Sadece Galaxy S10 ve S10+'ta bulunan üçüncü kamera ise telefoto lens olarak işlev görüyor. 13 MP çözünürlük sunan üçüncü kamera sensörü, f/2.4 diyafram açıklığına ve 45 derecelik görüş alanına sahip. Bu kamera kurulumu sayesinde görüntü bozulmadan yakınlaştırma yapmak, portre modunu daha etkili kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca ana kamerada bulanan Optik Görüntü Sabitleme ve otomatik odaklama bu sensörde de bulunuyor.Galaxy S10+ için çift ön kamera ayrıcalığı:Samsung, en tepe varyasyonu Galaxy S10+ için toplamda 5 kamera sensörü kullanıyor. Bu sensörlerden 2'si ise Infinity-O olarak adlandırılan delikli ekranda yer alıyor. Galaxy S10e ve Galaxy S10'da ise tek ön kamera yer alıyor. Bu iki cihazda yer alan ön kamera 10 MP'lik bir çözünürlük sunuluyor, ayrıca f/1.9 diyafram genişliği de var. Bunun haricinde Dual Pixel teknolojisi ve 4K Ultra HD video kaydı desteği sunuluyor.Galaxy S10+'ın ön yüzünde bulunan kendisine has ikinci ön kamera sensörü RGB derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi daha iyi portre modu fotoğrafları çekmeye yarıyor.Batarya ve tersine şarj teknolojisi:Huawei Mate 20 Pro ile ilk kez yaygın şekilde uygulanan tersine şarj teknolojisi, Galaxy S10 ailesinin en büyük yeniliklerinden birisi olarak karşımıza çıktı. Telefonlar, birbirlerine yakınlaştırıldığında, batarya paylaşımı yapmak mümkün oluyor. Kablosuz olarak kullanılan teknoloji, artık ana akım üreticilerin standartları arasında bulunuyor.Galaxy S10e'de 3.100 mAh, S10'da 3.400 mAh, S10+'da ise 4.100 mAh kapasitesinde bataryalarla karşımıza geliyor.3.5 mm'lik kulaklık girişine tam gaz devam:Kulaklık girişi standardını terk etmeyen Samsung, yeni modellerinde de 3.5 jaklara yer verdi. Kutu içerisinden çıkan özel AKG markalı kablolu kulaklıklar, fabrikasyon çıkışlı cihazlardaki en iyi ses deneyimlerinden birisini sunacak.Sosyal medyaya özel telefon:Samsung, Adobe ve Instagram ile çalışarak video kurgulama ve hızlı paylaşım yapmaya yönelik özellikler getirdi. HDR10+ standardında video kaydı yapabilen cihazda, bu videoları hızlıca kurgulamak Adobe Rush isimli özel uygulamadan yararlanabileceğiz. Böylece kurgu işlemleri için bilgisayara ihtiyacımız kalmayacak.Instagram ile özel bir çalışma yapan Samsung, Galaxy S10 ile hızlıca paylaşım yapabilmek için özel arayüz tasarımları yaptı. Ayrıca S10 ailesi, diğer uygulamaların Samsung donanımlarından tam olarak faydalanmaları için yazılımsal olarak kolaylık sağlayacak. Üçüncü parti uygulamalar, firmanın kendi uygulamaları kadar rahat kullanılabilecek.Samsung, Galaxy S10 ile birlikte Unity oyunlarına destek verecek:Galaxy S10 ailesi, oyun performansı konusunda pazardaki en iddialı cihazlardan birisi olarak lanse edildi.Günümüz oyunlarının büyük çoğunluğu Unity oyun motorundan çıkıyor. Samsung, Unity ile anlaşarak bu platformla geliştirilen oyunların hepsine destek verecek. Zamanla desteklenen oyun sayısı artacak. Unity, Nisan ayından itibaren S10 ailesine -özellikle 12 GB RAM'li modele- özel çalışmalarla karşımıza çıkacak.Özellik detayları gelmeye devam ediyor, sayfayı yenileyin : )Samsung Galaxy S10 özellikleri:Ekran: 6.1 inç Dynamic AMOLED HDR10+ Infinity-O ekran, 3040 x 1440 piksel (550 ppi), 1200 nit parlaklık, 19: 9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 6Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855, Samsung Exynos 9820Arka kamera: 12 MP f1.5 geniş açılı lens (77 derece OIS + 16 MP f2.2 ultra geniş açılı lens + 12 MP f/2.4 telefoto lens, OIS (45 derece).Ön kamera: 10 MP f1.9, Dual Pixel, 4K UHD video kayıt desteğiRAM: 8 GBDahili depolama: 128 GB/ 512 GBBağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C4.100 mAh, Kablosuz Güç Paylaşımı, Hızlı Kablosuz Şarj 2.0Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikasıSes: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, AKG kulaklıkSensörler: İvmeölçer, Barometre, Parmak İzi, Gyro, Jeomanyetik, Hall, Nabız, Proximity, RGB Işık, Iris tarama, Basınç sensörleriSamsung Galaxy S10 çıkış tarihi:San Francisco'da bugün (20 Şubat) tanıtılan Galaxy S10, 8 Mart tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak. Cihazın açıklanan tarihte hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise belli olmuş değil.Samsung Galaxy S10 fiyatı:Samsung Galaxy S10, ülkemizde 6599 TL'den satışa sunulacak ve şu an için Samsung'un resmi internet sitesinde ön sipariş süreci başlamış durumda.