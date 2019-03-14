Samsung, Galaxy S10'un Kamera Deliğine Özel Duvar Kağıtları Yayınladı

Samsung
'un amiral gemisi Galaxy S10 serisinin ekranında bulunan delik dikkat çekmişti. İnsanlar hiç vakit kaybetmeden bu deliği örtecek duvar kağıtları tasarlamaya koyuldu.
Samsung da insanların bu duvar kağıtlarına olan ilgisini kısa sürede fark ederek yeni duvar kağıtları üretti. Oldukça eğlenceli ve yaratıcı olan duvar kağıtları Galaxy Temalar mağazasında yerini aldı.
Deliği örten duvar kağıtlarının çoğu ücretli ve satın almadan önce bir süre demo olarak kullanılabiliyorlar. İnsanların emeklerine saygı gösterip onlara ufak meblağlarla da olsa destek olmakta yanlış bir şey yok. Yine de ücretsiz olarak duvar kağıdı ve tema edinmek istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor.
Bu yeni duvar kağıtları ve temaları edinmek isterseniz telefonunuzdan Ayarlar kısmına girmeniz gerekiyor. Duvar kağıtları seçeneğinde temalar altında gezinerek bu duvar kağıtlarını bulmanız mümkün. Beğendiğiniz duvar kağıdını seçtikten sonra Satın Al tuşuna basarak duvar kağıdını alabiliyorsunuz. Satın alma işlemini yapmak için Samsung hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Galaxy Temalarda geri ödeme seçeneği yok, yani aldığınız duvar kağıdı ya da temayı daha sonra iade edemiyorsunuz.
İnternette bazı ücretsiz duvar kağıtları bulmanız da mümkün.
Tema Vakfı, Samsung, Teknoloji
Kaynak: WebTekno