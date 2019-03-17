Samsung Galaxy S10'un Yüz Tanıma Kilidi Kolaylıkla Kandırılabiliyor

Kaynak: WebTekno

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu olan S10'a sahipseniz, bir yüz tanıma sistemine de sahipsiniz demektir. Ancak ortaya çıkan bir durum, telefonunuzun kilidini yüz tanıma ile açarken ciddi bir problem oluşturuyor. Eğer yüz tanıma sistemini kullanmak istiyorsanız bu haber ve video sizin için önemli bir konuyu dile getiriyor olabilir.Samsung S10'un ekranın içine gömülü parmak izi okuyucusunun yanında, ayrıca bir de yüz tanıma sistemi bulunuyor. Fakat bu yüz tanıma sistemi, düşündüğünüz kadar güvenli değil. Parmak izi sensörü ise çok daha güzel çalışıyor. Yüz tanıma ile telefonunuzun kilidini açmak istiyorsanız, bir kez daha düşünmeniz gerekebilir.Aşağıda izleyeceğiniz videoda, kişinin videoda genel olarak hareketli olan yüzünü, telefonunun kamerasına tutarak S10'un kilidini açabildiğinizi göreceksiniz. Böyle bir durumun oluşması tabii ki istenen bir şey değil. Oldukça şaşırtıcı olan bu durum, önemli bir sorunu gösteriyor. Aşağıda yer alan videoyu izledikten sonra bize fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.