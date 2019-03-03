Samsung Galaxy
S10 ile Birlikte Bir Ekran Koruyucuya Sahip Olabilirsiniz
Samsung Galaxy S10 Yanında Bir Ekran Koruyucu Verebilir. Neden mi?
Samsung yeni amiral gemilerinin yanında ekran koruyucu da veriyor ancak bunun önemli bir nedeni var. Bazı üçüncü taraf ekran koruyucularının ekran içi parmak izi okuyucu – tarayıcı ile birlikte düzgün çalışmama ihtimali var.
Verilen plastik koruyucu diğer cam esaslı ekran koruyucular kadar olmasa da, ekran içi parmak izi tarayıcı ile uyumlu çalışıyor. Bu şekilde, en azından telefonunuzu parmak izinizle kilidini açabilir; belki de uygulanabilir bir üçüncü taraf Temperli cam veya poliüretan koruyucu takana kadar biraz rahat edebilirsiniz.
Şirket Samsung Mağazalarında cihaz ile uyumlu üçüncü taraf ekran koruyucularını da müşterilerine 30 dolara satacak.
Şunu da belirtelim. Bu sorun kapasitif parmak izi tarayıcılarını etkilemiyor. S10e modelinde bu var ancak diğer üst modellerde bildiğiniz gibi Ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor.
Buradaki sorun bazı ekran koruyucularının tarayıcının parmak izinizi çıkarmak için kullandığı ses dalgalarını engelleyerek kullanılmaz hale getirmesinden kaynaklanıyor.
Samsung, her yerde bu şekilde ekran koruyucu verir mi? derseniz bunun bir garantisinin olmadığını da yine şirkte söylüyor.
The VergeSamsungMKBHD
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Kaynak: Teknotalk.com