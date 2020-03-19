Samsung Galaxy S20 Güncellemesi Kamera Sorununu Çözüyor

Samsung, Galaxy 20 serisi için kamera, otomatik odaklama sorunlarını için çözen yeni bir güncelleme yayınladı.Exynos işlemcili Galaxy S20 serisi ikinci yazılım güncellemesini aldı. G98xxXXU1ATCH güncellemesi henüz OTA yoluyla sunulması; dolayısıyla Ayarlar - Yazılım Güncellemesi üzerinden güncellemeyi indiremiyor olabilirsiniz ancak Smart Switch programı veya Sammobile sitesinden Galaxy S20 için yayınlanan yeni yazılımı indirip yükleyebilirsiniz.Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra, kameralarıyla öne çıkan modeller. Galaxy 20 incelemelerinde, özellikle de 108MP kameralı Galaxy S20 Ultra modelinde otomatik odaklama ile ilgili sorunlar bulunmuştu. Cihaz objeye kilitlenmede çok fazla sorun yaşıyordu. Bu kamera güncellemesi Galaxy S20'nin otomatik odaklama sorununu çözüyor ancak Snapdragon işlemcili S20 modelleri için güncelleme yayınlanmadı. Türkiye'de de satılan Exynos işlemcili S20'lere güncelleme verildi. Üç model için de kamera uygulaması 10.0.01.98 sürüme güncellendi.

Kaynak: Tamindir