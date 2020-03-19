Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››Samsung Galaxy S20 Güncellemesi Kamera Sorununu Çözüyor - Haberler

Samsung Galaxy S20 Güncellemesi Kamera Sorununu Çözüyor

Samsung, Galaxy 20 serisi için kamera, otomatik odaklama sorunlarını için çözen yeni bir güncelleme yayınladı.

Exynos işlemcili

19.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:33
Samsung Galaxy S20 Güncellemesi Kamera Sorununu Çözüyor
Samsung, Galaxy 20 serisi için kamera, otomatik odaklama sorunlarını için çözen yeni bir güncelleme yayınladı.

Exynos işlemcili Galaxy S20 serisi ikinci yazılım güncellemesini aldı. G98xxXXU1ATCH güncellemesi henüz OTA yoluyla sunulması; dolayısıyla Ayarlar - Yazılım Güncellemesi üzerinden güncellemeyi indiremiyor olabilirsiniz ancak Smart Switch programı veya Sammobile sitesinden Galaxy S20 için yayınlanan yeni yazılımı indirip yükleyebilirsiniz.

Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra, kameralarıyla öne çıkan modeller. Galaxy 20 incelemelerinde, özellikle de 108MP kameralı Galaxy S20 Ultra modelinde otomatik odaklama ile ilgili sorunlar bulunmuştu. Cihaz objeye kilitlenmede çok fazla sorun yaşıyordu. Bu kamera güncellemesi Galaxy S20'nin otomatik odaklama sorununu çözüyor ancak Snapdragon işlemcili S20 modelleri için güncelleme yayınlanmadı. Türkiye'de de satılan Exynos işlemcili S20'lere güncelleme verildi. Üç model için de kamera uygulaması 10.0.01.98 sürüme güncellendi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Samsung Galaxy, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Haberler
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son Dakika: Rusya’da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Haberler
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Londra’da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye’ye döndü Haberler
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Haberler
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Loading