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Samsung Galaxy S20 serisi Amazon.com.tr'de ön siparişte

Samsung'un yeni tanıttığı Samsung S20, Samsung S20+ ve Samsung S20 Ultra, Amazon.com.tr üzerinden ön siparişle satışa sunuldu.

13.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:54Samsung Galaxy S20 serisi Amazon.com.tr'de ön siparişte
'un yeni tanıttığı Samsung S20, Samsung S20+ ve Samsung S20 Ultra, Amazon.com.tr üzerinden ön siparişle satışa sunuldu.
Amazon.com.tr açıklamasına göre, modellerinde "Sonsuz-O" tasarımına sahip Gorilla Glass 6 ile korunan ekran ve çeşitli yeteneklere sahip kamera donanımları bulunduran Samsung S20 serisi Amazon.com.tr'den ön siparişle satın alınabiliyor.
Ön siparişle bekleme sırasına girmeden telefonu satın alabilen tüketiciler, S20+ ya da S20 Ultra modellerini satın aldıklarında Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklara da ücretsiz sahip olabilecek.

Samsung, Amazon, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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