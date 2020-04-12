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Samsung Galaxy Tab S6 Lite Avrupa Fiyatı

Samsung Galaxy Tab S6 Lite kısa bir süre önce Amerika'da satışa çıkarıldı. Ancak yeni ürünün Avrupa satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

12.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:53
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Avrupa Fiyatı
Samsung Galaxy Tab S6 Lite kısa bir süre önce Amerika'da satışa çıkarıldı. Ancak yeni ürünün Avrupa satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yeni Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın Avrupa satış fiyatıyla ilgili söylentiler çıkmaya başladı. 2 farklı modele sahip Samsun Galaxy Tab S6 Lite'ın 64 GB depolama alanın sahip, sadece Wi-Fi üzerinden internet bağlantısına olana tanıyan modeli için Avrupa satış fiyatının 379 Euro, LTE destekli modeli için ise Avrupa satış fiyatının 439 Euro olacağı söyleniyor. Avrupa satış fiyatlarıyla ilgili söylentilerin çıkmasına rağmen, hâlâ ürünün Avrupa lansman tarihi ve ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İki Model Arasındaki Tek Fark İnternet Erişim Şekli

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Samsung S Pen kullanımını destekleyen, FHD+ çözünürlüklü, 10.4 inç LCD ekrana sahip. Tabletin ön kamerası 5 MP ve arka kamerası 8 MP. Yeni ürün, Exynos 9811 çip setine sahip. 7,040 mAh bataryası bulunan Samsung Galaxy Tab S6 Lite'da 4 GB RAM bulunuyor. Samsung'un orta segment olarak geliştirdiği ve iki farklı model şeklinde piyasaya süreceği Galaxy Tab S6 Lite modelleri arasındaki tek farkın internet erişim şekli olduğu belirtiliyor. Bir model Wi-Fi ile internet erişimine imkan verirken, diğer model LTE destekli olacak. İnternet erişimi dışında modeller arasında başka hiçbir farkın bulunmayacağı söylenirken, teknoloji severler ürünün Avrupa lansman tarihini ve ne zaman raflarda yer alacağını merakla bekliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Samsung Galaxy, Samsung, Avrupa, Teknoloji
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