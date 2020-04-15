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Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung yeni tablet modelini tanıttı. Gelin hep beraber tasarımı ile göz dolduran Samsung Galaxy Tab S6 Lite'a yakından bakalım. Samsung Galaxy Tab S6 Lite özellikleri ile çok konuşulacak gibi gözüküyor.

15.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:53
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
Samsung yeni tablet modelini tanıttı. Gelin hep beraber tasarımı ile göz dolduran Samsung Galaxy Tab S6 Lite'a yakından bakalım. Samsung Galaxy Tab S6 Lite özellikleri ile çok konuşulacak gibi gözüküyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Özellikleri

10.4 inçlik ekrana sahip olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite metal tasarım dikkat çekmekte. Lite sürümde Galaxy Tab S6'da bulunan ekran içi parmak izi tarayıcısı yer almıyor. Tablet gücünü 2.3GHz'lik sekiz çekirdekli bir işlemciden almakta. İşlemcinin adı açıklanmadı ancak gelen tahminlere göre cihazda Exynos 9611 işlemci yer alıyor.

4 GB RAM'e sahip olan Galaxy Tab S6 Lite'da 64 GB ve 128 GB olmak üzere 2 farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 1 TB'a kadar artırılabiliyor. Yazılım tarafında Galaxy Tab S6 Lite Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu One UI 2.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Tabletin ön kısmında bir adet 5 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. Arka tarafa baktığımızda ise bir adet 8 MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemekte ve 3.5mm'lik jack girişine sahip. Tablette 7,040 mAh batarya bulunuyor. Bu batarya USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Fiyatı

Galaxy Tab S6 Lite, gri, pembe ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Tabletin başlangıç fiyatının 379 euro olduğu açıklandı. Bu fiyat şu anki kur ile 2.841 TL'ye tekabül etmekte. Bildiğiniz üzere bu fiyata vergiler dahil değil.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
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