Samsung Galaxy Tab S6 Türkiye'de, Fiyatları ve Özellikleri Neler?

Yaratıcılığınızı ve Verimliliğinizi Artıran Samsung Galaxy Tab S6 Türkiye 'deSamsung Galaxy Tab S6, kullanıcıların düşüncelerini hayata geçirmelerini sağlayarak mobil deneyimlerini zenginleştiriyor. Samsung Electronics Co., Ltd. kullanıcıların yaratıcılığını destekleyen, birbirleriyle bağlantılarını güçlendiren ve yapmak istediklerini hayata geçirmelerine destek olan yeni tableti Galaxy Tab S6'yı satışa sundu.Tasarımı yenilenen S Pen yaratıcılığı ve verimliliği yükseltiyorSamsung'un sektördeki imzası S Pen ilk önce yazı yazma ve çizim yapma aracı olarak ortaya çıkmıştı; ancak süreç içinde mükemmel bir yaratıcılık ve verimlilik ortağına dönüştü. Şimdi Galaxy Tab S6'nın uzaktan kontrol edilebilme özelliği ve kablosuz şarj edilme olanağı, S Pen kullanıcılarını daha güçlü kılıyor ve onlara daha ileri düzeyde bir kontrol sunuyor. Dahili BLE uzaktan kumanda özelliğinin yanı sıra, S Pen ile uzaktan kontrol özelliği el ve beden hareketi fonksiyonu, daha kolay selfie'ler ve videolar çekmenizi ve tablet elinizde değilken bile yarattığınız multimedya içeriğini kontrol edebilmenizi sağlıyor. Bunlara ilaveten S Pen, 10 saate kadar pil ömrüyle kablosuz şarj olanağına sahip.Galaxy Tab S6 ile not tutmak çok kolay. El yazısıyla yazılan Samsung Note'lar, dijital metne dönüştürülebiliyor ve tek bir tıklamayla Microsoft Word formatlarına aktarılabiliyor. Ayrıca cihaz, Samsung Notes'un pencere saydamlığını ayarlayarak, bir videoyu izlerken aynı ekran üzerine hızlıca not almanıza ya da çizim yapmanıza olanak tanıyarak çoklu-görev işlevini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor.Galaxy Tab S6 ile birlikte Samsung DeX'in yeni ve geliştirilmiş bir versiyonu da kullanıcılara sunuluyor. Böylece hiç sorunsuz bir şekilde PC benzeri bir deneyime geçebiliyor, çoklu-görev ve görüntü deneyiminizi optimize edebiliyorsunuz. Galaxy Tab S6'in Book Cover klavyesine eklenen DeX fonksiyon tuşu ile bir dokunuşta DeX'i aktive edebiliyor ve kapatabiliyorsunuz. Daha üst düzeyde bir işlevsellik için klavyede yapılan ince ayarla cihaza bir S Pen bölmesi, serbest açılı katlanabilir ayak, fare özelliği gören dokunmatik yüzey eklendi.Günlük kolay kullanım için ileri teknolojiCihazın hem hafif hem daha taşınabilir olmasını sağlayan 5.7 mm'lik ince gövdesinde, Samsung'un tablet üzerindeki ilk Ultra Geniş Açılı çift kamera sistemi, Galaxy Tab S6'nın bir başka yeniliği. Ultra Geniş Açılı Kamera 123 derecelik görüş alanı ile manzara ve peyzaj fotoğraflarını neredeyse insan gözünün gördüğü şekle yakın bir biçimde kayda geçirebiliyor. Aynı zamanda Nöral İşlemci Ünitesi, geliştirilmiş efektleri sayesinde profesyonel kalitede fotoğraf çekilmesini mümkün kılıyor. Galaxy Tab S6'da Samsung'un ilk kez ekran üzerinde sunduğu Parmak İzi Tarayıcısı sayesinde tablet çok daha kolay açılıyor. Kullanım kolaylığı Samsung'un üst düzeydeki güvenlik platformu Samsung Knox ile daha da ileri boyutlara taşınmış durumda. Ayrıca ekrana iki kez tıklayarak da tabletinizi açabiliyor, güne hızlıca başlayabiliyorsunuz. Samsung'un Galaxy Ekosistemi'nin bir parçası olarak Galaxy Tab S6, bağlı kalma deneyiminizin önemli bir üssü haline geliyor, SmartThings ile cihazlarınızı yönetebiliyor, Bixby ile de cihazlarınızı sesli komutlarla kontrol edebiliyorsunuz.Mükemmel Eğlenceİster yeni bir oyunun keyfini çıkarıyor olun, isterse en sevdiğiniz TV dizisini izliyor olun, Galaxy Tab S6 üst düzey bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 10.5"lik Süper AMOLED ekranıyla birlikte AKG ve Dolby Atmos® özellikli dörtlü hoparlörler sizi izlediğiniz içeriğin derinliklerine kadar çekiyor. Unity ve Unreal Engine gibi lider konumundaki oyun platformlarıyla gerçekleştirilen ortaklıklar, grafik, ses ve akıllı donanım ve yazılımların bir araya gelmesiyle Galaxy Tab S6 üst kalitede oyun oynama deneyimi sunuyor. FPS, ekran gecikmeleri, yükleme süresi ve daha birçok özelliğin optimizasyonu sayesinde Galaxy Tab S6 ile oyun deneyimi, güçlü işlemci ve Yapay Zeka özellikleriyle donatılmış Game Booster ile üst düzeye çıkarılmış durumda. Ağustos ayında Samsung'un Discord ile kurduğu ortaklık sonucunda, Game Launcher üzerinden yeni canlı sohbet özelliğine erişim sağlıyor; böylece oyun arkadaşlarınızla stratejiler geliştirebiliyor olacaksınız.Samsung Galaxy Tab S6, Wi-Fi'lı modeli 4.999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla; Galaxy Tab S6 LTE'li modeli ise 5.499 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu. Wi-Fi modeli Duman Siyahı, LTE modeli ise Gül Kurusu ve Duman Siyahı renk seçenekleriyle geliyor.Ayrıntılı bilgi için https://www.samsung.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.Samsung Galaxy Tab S6 Teknik ÖzelliklerTeknik ÖzelliklerTab S6Ekran10.5" WQXGA, Super AMOLEDBoyutlar, Ağırlık244.5 x 159.5 ×5.7mm, 420gKamera8MP(Ön), 13MP + 5MP (Arka)Hafıza + Depolama6GB + 128GBİşlemci7nm 64-bit Octa-core processor (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz)PilTabletPilBağlantılarS Pen7,040mAhWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, MIMO, Wi-Fi Direct,Bluetooth® 5.00.35mAhGPSGPS + GLONASS, Beidou, GalileoSensörlerOptik Parmak İzi Sensörü, İvmeölçer, Gyro Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensörü, RGB Işık SensörüMikrofon2 MICsVideoKayıt: UHD 4K (3840×2160) @ 30fpsOynatma: UHD 8K (7680 x 4320) @ 30fpsSesAKG ve Dolby Atmos® destekli 4 adet hoparlörAksesuarlarKlavyeli Kılıf, Kapaklı Kılıf, POGO Şarj Ünitesi, S Pen