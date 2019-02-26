Samsung Galaxy Watch'a Mwc 2019'dan Ödül

Kaynak: AA

Samsung Galaxy Watch, 2019 Dünya Mobil Kongresi'nde (MWC 2019) "En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji" seçildi.Şirket açıklamasına göre, Galaxy Watch, 2019 Dünya Mobil Kongresi'ndeki yıllık Global Mobil Ödülleri'nde (Glomo Ödülleri) "En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji" ödülünü aldı.Tasarımıyla dikkati çeken Galaxy Watch, uzun ömürlü bataryası, LTE bağlantısı ve güçlü bir bağlantı deneyimiyle Galaxy ekosistemi ile birlikte çalışarak öne çıkıyor.