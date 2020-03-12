Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta - Ekonomi

Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta

Samsung'un tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Türkiye dahil bir çok ülkede adeta yok satan yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için 93 mağazada satışa başlandı.

12.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:02
Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta
Samsung 'un tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Türkiye dahil bir çok ülkede adeta yok satan yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için 93 mağazada satışa başlandı.
Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un dünyada büyük ses getiren yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, satışa çıkmadan ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, İspanya, Kore, Rusya, Singapur ve bir çok ülkede online siparişlerle tükenmişti. Türkiye'de de 6 Mart itibarıyla mağazalarda satışa çıkar çıkmaz telefonun sipariş stokları tüketicilerin yoğun ilgisi sebebiyle saatler içerisinde tükenmişti.
Büyük talep gören Galaxy Z Flip daha önce seçili 10 mağazada tüketicilerin beğenisine sunulmuştu, Samsung'tan sevindiren haber geldi ve artık tüketiciler seçili 93 mağazada Galaxy Z Flip'i görüp deneyimleme fırsatını yakalayacak ve dilerlerse mağazalardan satın alabilecekler. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulan telefonun KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı 14 bin 449 TL olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Samsung, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Ekonomi
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Ekonomi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Ekonomi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son dakika: Ekonomi
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Ekonomi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi Ekonomi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Ekonomi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor