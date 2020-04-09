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Samsung, Google İçin Özel İşlemci Geliştiriyor Olabilir

Samsung, Google ve gelecek Pixel telefonlar için özel bir işlemci geliştiriyor olabilir. Yeni sızıntının detayları haberimizde.

Samsung'un kendi Exynos işlemcisi Qualcomm muadillerinden daha kötü performans göstermesine rağmen, Güney Koreli teknoloji devinin yakın zamanda kendi yonga setlerinden vazgeçmesi olası değil.

09.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:51
Samsung, Google İçin Özel İşlemci Geliştiriyor Olabilir
Samsung , Google ve gelecek Pixel telefonlar için özel bir işlemci geliştiriyor olabilir. Yeni sızıntının detayları haberimizde.

Samsung'un kendi Exynos işlemcisi Qualcomm muadillerinden daha kötü performans göstermesine rağmen, Güney Koreli teknoloji devinin yakın zamanda kendi yonga setlerinden vazgeçmesi olası değil. Qualcomm'un Amerika pazarındaki sert tutumu Samsung'u yerel olarak Snapdragon yonga setlerini kullanmaya zorluyor. Ancak dünyadaki hemen hemen diğer tüm bölgeler genellikle Exynos işlemcili Samsung telefonları kullanıyor. Görünüşe göre Google, Samsung ile ortaklık kurarak Qualcomm'a bağımlılığından kurtulacak.

İnternette dolaşan söylentilere göre Samsung, Google için -muhtemelen Pixel telefon serisi için- özel bir Exynos işlemci geliştiriyor olabilir. Samsung'un 5nm üretim sürecinden geçen işlemci, iki adet Cortex-A78 CPU çekirdeği, iki adet Cortex-A76 çekirdek ve dört adet Cortex-A55 çekirdek içeriyor. Grafik noktasında ARM'nin henüz duyurmadığı Mali MP20 GPU olacak. Samsung'un görüntü sinyal işlemcisi ve sinir işlem birimini kullanmayabilir.

Geçtiğimiz yıl, Google'ın kendi özel yonga setini geliştirmeye istekli olduğu ve hatta bu iş için deneyimli bir mühendis kadrosu tuttuğuna dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Özel Exynos işlemci, gelecekteki bir Pixel telefona, muhtemelen altıncı nesle güç verecek. Özelliklerine bağlı olarak işlemciyi uygun fiyatlı Pixel telefonlarda da görebiliriz.

Google Pixel 5'in Snapdragon 765G işlemci ile geleceği tahmin ediliyor. Qualcomm'un en üst seviye işlemcisi Snapdragon 865 ile aynı düzeyde olmamasına rağmen 5G'yi destekleyen bir işlemci olduğunu hatırlatalım.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Qualcomm, Samsung, Google, Teknoloji
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