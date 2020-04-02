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Samsung, Karantinadaki Koronavirüs Hastalarına Akıllı Telefon Dağıtıyor

Samsung, yeni tip koronavirüs ile mücadele etmek için çalışmalarına devam ediyor. Koreli elektronik devi, hijyen kitleri ve yüz maskeleri gibi tıbbi malzemeler dağıtmanın yanı sıra, akıllı telefonlar ve tabletler de bağışlıyor.

02.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:50
Samsung, Karantinadaki Koronavirüs Hastalarına Akıllı Telefon Dağıtıyor
Samsung , yeni tip koronavirüs ile mücadele etmek için çalışmalarına devam ediyor. Koreli elektronik devi, hijyen kitleri ve yüz maskeleri gibi tıbbi malzemeler dağıtmanın yanı sıra, akıllı telefonlar ve tabletler de bağışlıyor.

Samsung Akıllı Telefon ve Tablet Dağıtıyor

Samsung tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Karantinadaki hastalara aileleri ve arkadaşlarıyla, karantina merkezlerine ulaşmalarına yardımcı olmak için akıllı telefonlar bağışlıyoruz. Ayrıca çocukların sınıf dışında öğrenimlerine devam edebilmeleri için eğitim kurumlarına tabletler bağışlıyoruz."

Samsung, yerel yönetimlere ve topluluklara 29 milyon dolarlık bağış ve ürün bağışladığını da duyurdu. Samsung, koronavirüs nedeniyle Güney Kore'deki fabrikasını kısa süreliğine kapattı. Mağazalar da geçici olarak hizmet vermiyor. Şirket tesislerine girmeden önce çalışanlar için zorunlu sağlık taramaları ve sıcaklık kontrolleri olduğunu ve düzenli derin temizlik uyguladığını açıkladı.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 938.373 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 47.273 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 194.405 olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Karantina, Samsung, Teknoloji
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