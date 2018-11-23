Samsung Mesleki Hastalık Mağduru Çalışanlarından Özür Diledi

23 Kasım 2018 Cuma 11:33



23 Kasım 2018 Cuma 11:33

Güney Koreli elektronik ve akıllı cihaz üreticisi Samsung, şirketin çip ve ekran üretim hattında istihdam edilen mesleki hastalık mağduru çalışanlarından, "güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak konusunda başarısız olunduğu" gerekçesiyle özür diledi.Yonhap ajansının haberine göre, Samsung Electronics üst yöneticisi Kim Ki-nam, Seul'de düzenlenen basın toplantısında, iş yeri koşullarından ötürü hastalanan işçilerden ve yakınlarından özür diledi.Ara buluculuk komitesi tarafından hazırlanan tazminat planına uymak için Samsung'un her türlü çabayı göstereceğini belirten Kim, çalışma ortamında mağdur olan işçiler için son derece üzüntü duyduğunu dile getirdi.Kim, "Sevgili meslektaşlarım ve aileleri uzun zaman acı çekti ancak şirket daha önce bu konuyla ilgilenmekte başarısız oldu. Samsung, çip ve sıvı kristal ekran üretim hatlarımızda potansiyel sağlık risklerini eksiksiz bir şekilde yönetemedi. Bugün hastalıklardan muzdarip olan işçilerden ve ailelerinden samimi şekilde özür dilemek istiyoruz." dedi.Samsung ve mağdur işçilerin temsilcileri arasında, mesleki hastalıkların tazmin edilmesine ilişkin bir anlaşma imzalandı.