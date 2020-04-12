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Samsung, Sesli Asistan S Voice'un Fişini Çekiyor

Samsung, ilk kez 2012 yılında Galaxy S3 akıllı telefon ile kullanıma sunduğu sesli asistan S Voice'un fişini çekiyor. S Voice, 2012 ve 2017 yılları arasında satışa sunulan Samsung marka akıllı telefonlarda önyüklü olarak yer alıyordu.

12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:53
Samsung, Sesli Asistan S Voice'un Fişini Çekiyor
Samsung , ilk kez 2012 yılında Galaxy S3 akıllı telefon ile kullanıma sunduğu sesli asistan S Voice'un fişini çekiyor. S Voice, 2012 ve 2017 yılları arasında satışa sunulan Samsung marka akıllı telefonlarda önyüklü olarak yer alıyordu. Samsung, Galaxy S8 modeli ile birlikte sesli asistan Bixby'i kullanıma sunmuştu.

1 Haziran'dan İtibaren Sonlanacak

SamMobile'da yer alan habere göre Samsung'un sesli asistanı S Voice 1 Haziran tarihinden itibaren kullanılamayacak. Bu tarihten itibaren S Voice'u kullanmaya çalışan kullanıcılar, "İsteğinizi işleme koyamıyorum, daha sonra tekrar deneyiniz" ifadesi ile karşılaşacak.

Kullanıcılar tarafından pek ilgi görmeyen S Voice'un sonlandırılacak olması pek süpriz gibi durmuyor. Samsung marka yeni bir akıllı telefonuna sahipseniz bu durum günlük kullanımda herhangi bir olumsuz etki etmeyecektir. Zira Samsung, son birkaç yıldır yeni cihazlara S Voice eklemiyordu.

Bu Durumdan Etkilenecek Cihazlar

Galaxy A3, A5, A7, A8, A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 2, 3, 4, 5, Galaxy S3, 4, S5, S6, S6 Galaxy Note Pro 12.2, Galaxy W, Galaxy Tab 4, Galaxy Tab 4 8.0/ 10.1, Galaxy Tab S8.4 ve S10.5.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Samsung Galaxy S8, Galaxy Note, Samsung, Teknoloji
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