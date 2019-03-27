Samsung Space Monitör Yakında Türkiye'de, Çerçevesiz 27-inç ve 32-inç Qhd

SAMSUNG SPACE MONİTÖR İLE KENDİNE ALAN YARAT
Çerçevesiz tasarımı ve sunduğu görüntü kalitesiyle sınırları zorlayan Samsung
Space monitör çok yakında Türkiye
'de. Samsung
Electronics, tüketicilerin işlerini daha rahat halletmelerine yardımcı olmak için tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren Space monitörünü tanıttı. Samsung Space Monitor, kullanıcıların etrafındakiler yerine ekrandakilere odaklanması için şık tasarım ve işlevsellikten yararlanıyor. Üründe alandan tasarruf sağlayan, tamamen entegre edilmiş kelepçe tipi stant masaya kenetleniyor ve ayarlanabilir yüksekliği ve duvara sıfır tasarımıyla üretkenliği artırmak için masada boş yer kalmasını sağlıyor. Çerçevesiz tasarımıyla geleceği günümüze taşıyan Samsung Space Monitor estetik görünümünün yanı sıra özellik bakımından zengin ve yüksek performanslı bir monitör. 27 inç boyutundaki model QHD çözünürlükle inanılmaz derecede ayrıntılı, keskin görüntüler veriyor. 32 inç model ise 4K UHD içerikler sunuyor.
Samsung Space Monitor'ü kurmak ve kullanmadığınız zaman ayarlamak çok kolay. Yalnızca geri itip duvara karşı düz bir şekilde saklamak mümkün. Kolay ergonomik ayarlar, girişlere erişim ve gizli kablo yönetim sistemi sayesinde Space Monitor, tüm iş istasyonları ve ev ofislerinde tasarım ve işlevi daha iyi hale getiriyor.
Space Monitor'de bulunan benzersiz stant, ince çerçevenin arkasına saklanabiliyor. Standı kullanırken Space Monitor'ü kolayca çekip duvardan uzaklaştırmak mümkün. Ayrıca masa yüzeyine kadar da alçaltılabilen ürün, Samsung'un Zero Height Adjustable Stand özelliği sayesinde her tür izleme tercihine uygun çok yönlü bir kullanım sağlıyor. Stant yalnızca rahat kullanım sağlamakla kalmıyor, güç ve HDMI kablolarını kolun içinden geçirerek temiz ve esnek bir görünümle kablo yönetimi sorununu da ortadan kaldırıyor. Minimalize edilmiş stand tasarımı, mevcut monitörlerin işgal ettiği ölü alanı yüzde 93 oranında azaltıyor ve çalışma alanını da yüzde 40 oranında artırıyor.
Samsung Space Monitörün Türkiye
satış fiyatı
Space monitörün 27 inçlik modeli 2.699 TL, 32 inçlik modeli ise 3.349 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Nisan ayında satışa sunulacak.
Samsung Space monitör hakkında daha detaylı bilgi
SAMSUNG SPACE Monitör TEKNİK ÖZELLİKLER
ModeliLS27R750QEMXUFLS32R750UEMXUF
Model AdıSamsung SR75 27"Samsung SR75 32"
TasarımÇerçevesiz Ekran
EkranEbat27"32"
Panel TipiVA LCD
Parlaklık (Tipik) 250cd/m2
İzleme Açısı178o(H)/ 178o(V)
Kontrast Oranı (Tipik)Samsung SR75 27": 3.000: 1 Samsung SR75 32": 2.500: 1
Tepki Süresi4ms (GTG)4ms (GTG)
Yenileme Hızı27" (144Hz)32" (60 Hz)
Giriş Sinyali1 x HDMI 2.0
1 x Mini DisplayPort 1.2
1 x HDMI 2.0
1 x Mini DisplayPort 1.2
Boyutlar61.5 x 73 x 11.6cm (stantla birlikte)71.4 x 75.7 x 11.6 cm (stantla birlikte)
Ağırlık5.80 kg (stantla birlikte)7 kg (stantla birlikte)
Türkiye, Samsung, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com