Samsung'un 5g Prototip Telefonu, Köşe Çentikli Ekrana Sahip

Samsung
'un 5G Prototip Telefonu, Köşe
Çentikli Bir Ekrana Sahip
Bana biraz tuhay gelse de Köşe Çentiğine merhaba diyebiliriz.
Verizon ve AT & T, Qualcomm
'un Hawaii'deki Tech Summit'te küçük ölçekli 5G ağları kurdular, ancak cihazlar olmadan kablosuz ağlar ne kadar iyi olabilir ki? Motorola
'nın 5G Moto Modu ile testlerin yapıldığını biliyoruz ancak Samsung bambaşka bir şey ortaya koydu.
Oldukça farklı köşeden çentikli bir 5G telefon. Samsung, Verizon'un 5G ağı üzerinden 4K video akışı gerçekleştirdiği ve sonuçları büyük, güzel bir televizyona yansıttığı için bu telefonun anlaşılır şekilde tasarımı korumak için yapmış olduğu bir önlemede olabilir bu.
Etkinlikte, telefona bile dokunulmasına izin verilmediği belirtiliyor.
Samsung'un 5G prototip telefonunda dikkat çeken ise sağ üst köşesinde bulunan büyük bir çentiğin olması. İlk başta garip bir arayüz gibi geliyor ama dikkatli bakıldığında yapısının bir köpek kulağı gibi eğrildiği söylenebilir.
Samsung'un 5g Prototip Telefonu
Is this @samsung #5G demo phone a prototype #GalaxyS10? Check out the asymmetric notch. #SnapdragonSummit #FujifilmX30 pic.twitter.com/4vkeZTAT9g
— Myriam Joire (@tnkgrl) 4 Aralık
2018
Öne bakan kamera da bu köşede oturuyor, ancak çentiğin alt eğrisinin çok üstünde – bunun nedeni, kamera sisteminin normalde beklenenden daha fazla yer gerektirmesi olabilir.Dürüst olmak gerekirse, bu bir prototip cihazdır ve bu bitmemiş donanımlara dayanarak gelecekteki Samsung cihazlarının neye benzeyeceği ile ilgili herhangi bir varsayım yapmak akıllıca olmaz.Ne de olsa Samsung, çentiklerinin geleceğinin nasıl görünmesi gerektiği konusunda oldukça samimi davranıyor.
U'lar veya V'lar olacaklar veya ekranın kamerayı yerleştirmek için bir delik açılmış olacak. Bakınız Delgeç Ekran örneği gibi.
2019 5G yılı olacak ve bu yüksek hızlara destek olan telefonları kullananların; performanstaki farklılıkla çentiğin nerede olduğunu bile umursayacaklarını sanmıyorum.
Köşe,Samsung
07 Aralık 2018 Cuma 03:28