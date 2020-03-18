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Samsung'un En Yeni Depolama Çipi Akıllı Telefonları Hızlandıracak

Samsung, yeni eUFS 3.1 standardını temel alan, 512 GB depolama çiplerinde seri üretime başladı. Bu çipler, şirketin Galaxy S20 serisinde hali

18.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:32
Samsung'un En Yeni Depolama Çipi Akıllı Telefonları Hızlandıracak
Samsung, yeni eUFS 3.1 standardını temel alan, 512 GB depolama çiplerinde seri üretime başladı. Bu çipler, şirketin Galaxy S20 serisinde halihazırda kullanılan çipler. Yakın zamanda diğer markaların modellerinde de kullanıldığını görmemiz uzun sürmeyecek gibi.

Yeni çiplerin, akıllı telefonları hızlandıracağı belirtiliyor. Yeni depolama çipleriyle, 90 sn'nin altında, 100 GB'a yakın veri aktarımının mümkün olacağı iddia ediliyor.

Şimdi Olduğundan Çok Daha Hızlı Telefonlar Geliyor

Çipler, sırasıyla 2100 MB/s ve 1200 MB/s'ye kadar sıralı okuma ve yazma hızlarına ulaşabiliyor. Bu hız, önceki eUFS 3.0 çiplerindeki yazma hızlarından üç kat daha fazla. Rastgele okuma ve yazma IOPS değerine de sırasıyla 100.000 IOPS ve 70.000 IOPS değerinde artış sağlandığı belirtiliyor. Samsung'a göre çipler, herhangi bir arabellek olmadan 8K video kaydetmek için kullanılabiliyor.

Samsung, bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek olan akıllı telefonlar için 256 GB ve 128 GB kapasiteler üzerinde çalıştığını söyledi. Bu sayede en üst düzey modeli satın almasanız bile, akıllı telefonunuzun şu an olduğundan çok daha hızlı olmasını bekleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Samsung, Yakın, Teknoloji

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