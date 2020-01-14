Haberler » Güncel » Samsung'un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışta - Haber

Samsung'un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışta

Samsung, Galaxy A serisinin yeni modeli Galaxy A51'i Türkiye'de satışa sundu.

14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:42Samsung'un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışta
Samsung, Galaxy A serisinin yeni modeli Galaxy A51'i 'de satışa sundu.
Şirket açıklamasına göre, Galaxy A51, Galaxy A50 modeline kıyasla daha akıllı bir kamera, yüksek kaliteli kaydı ve iyi bir görsel deneyim sunan "Sonsuz-O Ekran"la öne çıkıyor.
Akıllı özelliklerle sahip bir ana kamera, ultra geniş açı, makro ve derinlik kameraları ile Galaxy A51 modeli, 48 megapiksellik kamerasıyla kaliteli fotoğraf çekmeyi sağlıyor.
Ultra Geniş Açılı Kamera, 123 derece açılı bir merceğe sahip ve modelin akıllı seçim işlevi, gerekli gördüğünde geniş açı ile çekim özelliğini öneriyor ve bu özelliği otomatik olarak açıyor.
Makro kamera, nesneleri keskin bir netliğe getirirken, derinlik kamerası, canlı odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor.
Süper Dengeli Video özelliği ise hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya cihazla hareket ediyorken kamera titremesini azaltıyor.
Galaxy A51'in Türkiye'de tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 3 bin 49 TL olarak belirlendi.

Samsung Galaxy, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:36  Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi - Haber
11:36  FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haber
11:36  Jandarma personeli havale geçiren çocuğu kucağında hastaneye yetiştirdi - Haber
11:36  Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya'nın etrafında en az bir tur atacak - Haber
11:31  Sivas'ta kış ortası kuş sayımı yapıldı - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:39:14