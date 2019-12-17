Samsung Yönetim Kurulu Başkanı'na 1,5 yıl hapis cezası: 'Sendikal faaliyetleri engelledi'

Güney Kore'de bir mahkeme, sendikal faaliyetleri engellemek suçundan yargılanan Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Sang-hoon'u 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Başkent Seul'de görülen davada Lee Sang-hoon'un yanı sıra 25'e yakın sanık da, şirketin tamir işlerini yapan şirketi Samsung Electronics Service'te çalışan taşeron işçilerin sendikal faaliyetini engellemekten suçlu bulundu.

Reuters haber ajansına göre, mahkeme 2013'te Samsung Electronics Service'te sendikal faaliyetler yürütülürken, Samsung Grubu'nun, sendikanın çalışmalarını engellemek için çeşitli stratejiler geliştirip uyguladığına hükmetti.

Samsung yöneticilerinin, sendika üyeleri hakkında bilgi toplattığı, sendikadan ayrılmaları için baskı yaptıkları, sendikanın aktif olduğu taşeron şirketlerin kapatılması ve toplu iş sözleşmelerinin geciktirilmesi gibi yöntemler uyguladığı ifade edildi.

Samsung Electronics konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

'Güney Kore yargı sisteminde değişim işareti'

Seul Ulusal Üniversitesi Profesörü Park Sang-in bu gelişmeyi, "Daha önce iş insanları lehine karar veren Güney Kore yargı sisteminde değişim işareti" olarak değerlendirdi.

Park, Samsung'un "endüstri ilişkilerini küresel standartlara uygun hale getirmesi gerektiğini" ifade etti.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Kang Kyung-hoon da geçen hafta farklı bir alt şirkette sendikal çalışmaları engelleme suçundan yargılandığı davada 16 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.