Samsunlu Kadınlardan Şiddete "Turuncu Çizgi"

AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir etkinlik düzenlenerek kadına şiddete karşı turuncu çizgi çekildi. Cumhuriyet Meydanı 'nda yapılan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" programına yaklaşık 200 kadın katıldı. Kadınlar ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına şiddete hayır dedi. Günün anlamına yönelik bir basın açıklaması yapan AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, "AK Parti kurulduğu günden itibaren; kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve siyasette güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirmiş; her alanda kadınların varlığını normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Kadınlar aynı anda ailede, işte, siyasette ve daha birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstermiş, her alanda iradelerini aile ve toplum yararına kullanmışlardır" dedi.Etkinliğe katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin , AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı , kadınlara karanfil dağıttı. Daha sonra toplu bir şekilde pankartlarla AK Parti Samsun İl Başkanlığı önüne kadar yürüyüş yapıldı. - SAMSUN