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Samsunlu kardeşlerden 'evde kal' desteği

Samsun'da iki kardeşin 'evde kal' desteği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

22.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:43
Samsunlu kardeşlerden 'evde kal' desteği
Samsun'da iki kardeşin 'evde kal' desteği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kardeşlerin yazdığı mesajda, "Bizim annemiz sağlıkçı babamız asker. İkisi de çalışıyor. İzinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın" ifadeleri yer aldı. Bakan Koca kardeşlerin verdiği bu mesajı, "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik" sözleriyle insanlara sundu.

Kardeşlerin verdiği destek binlerce beğeni alarak insanların ilgisini çekti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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