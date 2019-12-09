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Samsunlu özel çocuklar İstanbul'u gezdi

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu Özel Eğitim UNESCO Kulübü öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeki İstanbul'u gezdi.

09.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:24Samsunlu özel çocuklar İstanbul'u gezdi
Özel Eğitim Uygulama Okulu Özel Eğitim UNESCO Kulübü öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla UNESCO'nun Dünya Mirası listesindeki 'u gezdi.
İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerine gezi düzenleyen Özel Eğitim UNESCO Kulübü, öğrencilere kentin tarihi mekanlarını gezdirdi.
Vapurla boğazı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Panorama 1453 Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Pierre Loti Tepesi Turistik Tesisleri'ni gezen öğretmen, öğrenci ve veliler güzel vakit geçirdi.
Kulüp, özel gereksinimli bireyler hakkında toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla özel bir televizyonda yayınlanan ses yarışması programına da katıldı.
Okul Müdürü Mustafa Yiğit, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bu güzel programa okul olarak davet edilmekten mutlu olduklarını, öğrencilerinin, velilerin ve öğretmenlerin heyecan duyduklarını kaydetti.

Dünya Engelliler Günü, İstanbul, Atakum, Güncel

Kaynak: AA

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