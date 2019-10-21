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Samsunlu şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Samsunlu şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildiGAZİANTEP - Zeytin dalı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan havan saldırısında ağır yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci'nin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

21.10.2019 12:35
Samsunlu şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi
GAZİANTEP - Zeytin dalı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan havan saldırısında ağır yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci'nin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir üs bölgesinde 11 Ekim tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde şehit oldu.
Şehidin naaşı, sabah saatlerinde yıkama ve bayrak gibi işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Buradaki işlemlerinin ardından şehidin cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesine gönderilecek.
Samsunlu şehidin naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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