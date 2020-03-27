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Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı

Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı 28 yıldır her hafta oğlunun kabrini ziyaret eden Samsunlu şehit annesi, korona virüsü salgını nedeniyle ilk kez bu hafta şehitliğe gitmedi ve herkese "Evde kalın" çağrısı yaptı.

27.03.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:37
Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı
SAMSUN - 28 yıldır her hafta oğlunun kabrini ziyaret eden Samsunlu şehit annesi, korona virüsü salgını nedeniyle ilk kez bu hafta şehitliğe gitmedi ve herkese "Evde kalın" çağrısı yaptı.
Iğdır 'ın Pamuk Geçidi'nde 18 Nisan 1992'de bölücü terör örgütünün yol kesme eyleminde şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Samsunlu Astsubay İlhan Hamlı'nın her hafta kabrini ziyaret ederek ona dua okuyan annesi Bedriye Hamlı (84), çağrılara uyup dışarı çıkmadığını ve bu hafta ilk kez oğlunun mezarını ziyaret etmediğini söyleyerek vatandaşlara ve şehit ailelerine "Evde kalın" çağrısı yaptı.
"Allah devletimize zeval vermesin"
Virüs salgını nedeniyle şehitliğe gidememekten üzüntü duyduğunu ancak çağrılara uymak gerektiğini belirten Bedriye Hamlı, "28 yıldır aralıksız her cuma şehit oğlumun başında dua ediyorum. İlk defa bu cuma mavi gözlü paşam Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın kabrinin başına gidemiyorum. Virüs salgını nedeniyle devletimizin 'Evde kalın' çağrısına uyuyorum. Bu cuma şehitliğe gidemediğim için çok üzgünüm ama başka çaremiz yok. Değerli kader arkadaşlarım, siz de evde kalın. Şehitlerimize dualarınızı evinizden gönderin. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. Samsunlu şehit annesinden ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Iğdır, Genel

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Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı

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