- Samsunlu sporculardan anlamlı video
SAMSUN - 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Samsun'da farklı branşlardaki amatör sporcular ve antrenörler, hazırlanan videoda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin maddelerini okudu. Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
AR-GE Birimi tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yayınlanmasının 70. yıldönümü nedeniyle video hazırlandı. Videoda atlı spor, golf, bowling, buz sporları, halter, eskrim, okçuluk, tekvando, yüzme ve voleybol
gibi farklı branşlardaki amatör sporcular ve antrenörler oynadı. Sporcular ve antrenörler videoda 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 12 maddesini okudu.
10 Aralık
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:07