08 Aralık 2018, 17:07
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Samsunlu Sporculardan Anlamlı Video

- Samsunlu sporculardan anlamlı videoSAMSUN - 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Samsun'da farklı branşlardaki amatör sporcular ve antrenörler, hazırlanan videoda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin maddelerini okudu.

- Samsunlu sporculardan anlamlı video

SAMSUN - 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle Samsun'da farklı branşlardaki amatör sporcular ve antrenörler, hazırlanan videoda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin maddelerini okudu.
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin yayınlanmasının 70. yıldönümü nedeniyle video hazırlandı. Videoda atlı spor, golf, bowling, buz sporları, halter, eskrim, okçuluk, tekvando, yüzme ve voleybol gibi farklı branşlardaki amatör sporcular ve antrenörler oynadı. Sporcular ve antrenörler videoda 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 12 maddesini okudu. 10 Aralık
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:07



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