Samsunspor-59 Manisa Büyükşehir Belediyespor-56

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Türkiye Basketbol Liginin 13.haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Maçı, yönetim kurulu üyesi Bora Çaylan da izleyerek takıma destek oldu.

İlk periyotta dengeli bir oyun sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, pota altında etkili oldu ve ilk periyot 15-16 dev adamlarımızın üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta Samsunspor üçlük hattından sayı buldu. İkinci periyot Samsunspor'un 33-30 üstünlüğü ile bitti. Son periyot kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Faullerinve hakem hatalarının arttığı bu periyodu Samsunspor 59-56 önde bitirerek maçı kazan