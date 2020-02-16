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Samsunspor'a havalimanında coşkulu karşılama

TFF 2'nci Lig'de dün deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek rakibiyle puan farkını 5'e çıkartan Yılport Samsunspor, Samsun'a döndü.

16.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:34Samsunspor'a havalimanında coşkulu karşılama

TFF 2'nci Lig'de dün deplasmanda Kulübü'nü 3-1 yenerek rakibiyle puan farkını 5'e çıkartan Yılport , Samsun'a döndü. 16.10'da Samsun'a gelen kırmızı beyazlıları Samsun Çarşamba Havalimanı'nda taraftarlar meşalelerle karşıladı.

Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, Samsunspor kafilesinin takım otobüsüne bindiği sırada meşale yaktı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar 'Alemin kralı geliyor', 'Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma' tezahüratında bulundu. Ardından taraftarlar havalimanından ayrılan takım otobüsüne Nuri Asan Tesisleri'ne kadar korna sesleriyle eşlik etti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Manisa, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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