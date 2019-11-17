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Samsunspor Antrenörü Recep Boyar: "Bu oyuncu grubu şampiyonluğu getirecek"

0 kazandıkları Hekimoğlu Trabzon maçının ardından, "Bu oyuncu grubu inşallah bize şampiyonluğu getirecek" dedi.

17.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:54Samsunspor Antrenörü Recep Boyar:
0 kazandıkları Hekimoğlu Trabzon maçının ardından, "Bu oyuncu grubu inşallah bize şampiyonluğu getirecek" dedi.

Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Samsunspor'un başında çıktığı 3'ü deplasman toplam 4 maçta da takımının sahadan galip ayrılmasını sağlayan antrenör Recep Sermet Boyar 5-0'lık galibiyetin ardından Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasını değerlendirdi. Görev aldığı geçici süre boyunca beraber çalıştığı oyuncu grubuna teşekkür eden Boyar, "İnanılmaz mutluyum. Oyuncularımız harika bir karakter ortaya koydular. 4 maçtır arkadaşlarla birlikteydik. Altyapıdan gelmişim gibi değil, sanki başlarında hoca varmış gibi oynadılar. Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza da çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Bu oyuncu grubu inşallah bize şampiyonluğu getirecek" diye konuştu. - SAMSUN

Spor

Kaynak: İHA

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