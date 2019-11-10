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Samsunspor Atatürk'ü andı

SAMSUN (İHA) – Armasında Atatürk olan ilk ve tek Türk takımı olan Samsunspor, Atatürk'ü vefatının 81. yıldönümünde andı.

10.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:58Samsunspor Atatürk'ü andı
SAMSUN (İHA) – Armasında Atatürk olan ilk ve tek Türk takımı olan , Atatürk'ü vefatının 81. yıldönümünde andı.

İlk anma töreni saat 09.05'de Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Erkanat, Samsunspor Başkanvekili Suat Çakır, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, teknik heyet, idari personel, altyapı futbolcuları ve teknik kadro saygı duruşunda bulundu. Tesislerdeki bayraklar yarıya indirildi.

Tesislerdeki törenin ardından Atatürk Anıtı'na geçen Suat Çakır ve yönetim kurulu üyeleri burada da anıta çelenk koydu. - SAMSUN

Mustafa Kemal Atatürk, Samsunspor, Spor

Kaynak: İHA

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