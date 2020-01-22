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Samsunspor Burak Çalık ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Burak Çalık'ı 1,5 yıllığına renklerine bağladı.

22.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:03Samsunspor Burak Çalık ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
, Burak Çalık'ı 1,5 yıllığına renklerine bağladı.

Nuri Asan Tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Çok tecrübeli, şampiyonluklar yaşamış, lider bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için son derece mutluyuz. Burak'ın burada yarım kalan bir hikayesi vardı. İnşallah şimdi o hikayeyi birlikte başarılarla dolu olarak tamamlayacağız. Kendisine 'hoş geldin' diyor başarılar diliyorum" dedi.

Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Burak Çalık, "Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bizde inşallah Samsunspor'un şampiyonluğunda yardım eden oyunculardan biri oluruz. Bir projeye ve hedefe geldik. İnşallah hep beraber bunu başarırız. Sezon sonunda da şampiyonlukta bizim de emeğimiz olur" diye konuştu. - SAMSUN

Burak Çalık, Samsunspor, Nuri Asan, Spor

Kaynak: İHA

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