Samsunspor'da İrfan Buz dönemi

TFF
2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor
, teknik direktör İsmet Taşdemir
'le yollarının ayırmasının ardından İrfan Buz
ile anlaştı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yılport Samsunspor'un İrfan Buz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Teknik direktör Buz, 2009-2013 Olpe, 2013 Iserlohn, 2013-2014 Bursaspor
(yardımcı antrenör), 2014 Bursaspor, 2014-2015 Gençlerbirliği
, 2015-2017 Yeni Malatyaspor
(1'inci Lig şampiyonluğu elde etti), 2017 yılında da Osmanlıspor'u çalıştırdı. Yarın Samsun'a gelecek olan Buz'un, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
- Samsun
Kaynak: DHA
İsmet Taşdemir
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