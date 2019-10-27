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Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktörü İrfan Buz istifa etti.

27.10.2019 13:34Samsunspor'da İrfan Buz istifa etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktörü İrfan Buz istifa etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörü İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını yönetim kurulumuza sundu. İstifası kabul edilen İrfan Buz'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
İrfan Buz, kırmızı-beyazlı ekiple bu sezon çıktığı 10 lig maçında 6 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, İrfan Buz, Spor

Kaynak: AA

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