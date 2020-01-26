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Samsunspor'dan depremzedelere anlamlı davranış

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Başkent Akademi maçının stat gelirlerinin ve futbolcuların galibiyet primlerinin Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara gönderildiğini söyledi.

26.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:21Samsunspor'dan depremzedelere anlamlı davranış
SAMSUN (İHA) – Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Başkent Akademi maçının stat gelirlerinin ve futbolcuların galibiyet primlerinin Elazığ ve 'da depremden zarar gören vatandaşlara gönderildiğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta müsabakasında Başkent Akademi'yi 2-0 yenen Samsunspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Samsunspor Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, maç öncesinde yaptığı açıklamada maç gelirinin depremzedelere gönderileceğini açıklamıştı. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da maç sonu basın toplantısında futbol konuşmayacağını ifade ederek, maçın gelirlerinin ve futbolcu galibiyet primlerinin depremzedelere gönderileceğini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, üzücü bir hadisenin geride kaldığını belirterek, "İnşallah bundan sonra böyle üzücü hadiseler yaşamayız. Başkanımız ve futbolcularımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Bu maçın bütün gelirleri, Elazığ ve Malatya'da zarar gören vatandaşlarımıza bağışlandı. Kaptanımız Caner Arıcı ve tüm futbolcularımız da bu maçın galibiyet primlerini bağışladılar. Bu sıkıntılı süreçte futbol konuşmak istemiyorum. Herkese geçmiş olsun diyorum" dedi.

Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar, atkı ve diğer giysileri stat girişinde bulunan Kızılay görevlilerine vererek, deprem bölgesine gönderilmesini istediler. - SAMSUN

Samsunspor, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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