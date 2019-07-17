17.07.2019 12:33
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Samsunspor'dan 'transfer bütçesi' açıklaması

Samsunspor

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 20 milyon TL'lik transfer bütçesinin yeni transferlerin yanı sıra kadroda bulunan mevcut oyunculara bir sezon boyunca ödenecek transfer peşinatları, maç başı ücretleri ve maaşlarını da karşıladığı belirtildi.

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 20 milyon TL'lik transfer bütçesinin yeni transferlerin yanı sıra kadroda bulunan mevcut oyunculara bir sezon boyunca ödenecek transfer peşinatları, maç başı ücretleri ve maaşlarını da karşıladığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlıların Başkanı İsmail Uyanık, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında birçok konuya değinmişti. Basın toplantısının ardından bugün Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız İsmail Uyanık'ın dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, medya mensuplarının sorusu üzerine 'transfer bütçesinin 20 milyon TL olduğu' şeklinde yaptığı açıklamayla ilgili bugün bazı medya organlarında çıkan haberler kamuoyunda yanlış algılamalara neden olmuştur. Başkanımız Uyanık'ın açıklamasında kastettiği transfer bütçesi, yeni transferlerin yanı sıra kadroda bulunan mevcut oyunculara bir sezon boyunca ödenecek transfer peşinatları, maç başı ücretleri ve maaşlarını kapsamaktadır. Belirtilen rakamın sadece yeni transfer edilen futbolculara ödenecek miktar olarak kamuoyuna aktarılması gerçeği yansıtmamaktadır." - SAMSUN
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Spor

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