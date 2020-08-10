Samsunspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, yeni sezon çalışmalarına Gerede ilçesinde devam ediyor.

Samsunspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor
10.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 01:00

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, yeni sezon çalışmalarına Gerede ilçesinde devam ediyor.

Samsunspor, Gerede ilçesinde bulunan bir otelde ikinci kamp dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde sezon hazırlıklarına erken başlayan Samsunspor, günü sabah antrenmanıyla tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı sabah antrenmanı idman, pas çalışması ile ısınma, 4'e 4 jokerli oyun ve 4'e 4 kaleli taktik oyunuyla tamamladı. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Gerede, Spor, Haber
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